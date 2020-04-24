Главная » Невероятное в мире

Ради показа вымышленных ужасов СССР киношники мучали живых украинских младенцев

21:13. 24 апреля 2020 160 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Источник: timer-odessa.net

Ювенальные прокуроры Харьковской области открыли уголовное производство по фактам пыток несовершеннолетних сирот во время съёмок фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссёра Ильи Хржановского.

Изначально фильм задумывался как картина о жизни советского физика Льва Ландау, но затем концепция поменялась, и фильм превратился в рассказ о жизни некоего безымянного физика в СССР. Жизнь эту авторы фильма показывают во вполне определённом ключе: фильм изобилует сценами жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков, а также сценами порнографического характера.

Среди прочего, в фильме показаны якобы проводившиеся советскими учёными опыты над детьми. И для того, чтобы сцены смотрелись реалистичнее, при их съемке подвергли мучениям и издевательствам реальных детей–сирот из детского дома в Харькове.

«По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей–сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий», — говорится в сообщении прокуратуры.

Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба написал в своем Facebook, что увиденные им кадры из фильма «ужасны», и потребовал от правоохранителей привлечь авторов ленты к уголовной ответственности.

Источник: https://nstarikov.ru/radi-pokaza-vymyshlennyh-uzhasov-sssr-kinoshniki-muchali-zhivyh-ukrainskih-mladencev-114971

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... способных наводить ужас плотоядных млекопитающих,..., действительными или вымышленными, без внимательного ... сиюминутными успехами ради долговременной выгоды;....) Недавние исследования показали, что эндорфины,...при Президиуме АН СССР, доктор технических наук...
Гребенщиков – в овечьей шкуре
...ради своего народа, преданность своей расе. Получается, что Гребенщикову очень импонирует вымышленный...– нарциссу очень хотелось показать себя. Апофеозом политологического...перестроечные мантры про ужасы сталинизма, рок-... различия между СССР и исторической ...
Язык, как одно из главных средств манипуляции. Знаковые системы
...общества спектакля». ХХ век показал немыслимые ранее возможности знаковых ... механизмом социализации детей. Вымышленные персонажи и даже прототипы...сказке, зверюшки приходят в ужас, когда заяц, научившись ...СССР одна из лучших школ в мире, что на нашем радио...
Новости Украины и Новороссии 20 февраля 2020
...Их героями были не вымышленные персонажи, а настоящие ... предложил создать депутат Рады (ВИДЕО) Глава украинской...ВСУ: Армия ЛНР показала трофеи и эвакуацию ...rusvesna.su Климкин в ужасе от того, что ...государства-получатели — Россия, СССР, Украина. Все отправки ...
Новости Украины и Новороссии 22 мая 2015
...: news-front.info Ужас оккупации в ЛНР: ... «Мосфильма». Все персонажи — вымышленные. К оглавлению | Источник:... На церемонии флаги СССР соседствовали с знаменем ... свободу СМИ. Нужно показать, что страна защищает ... законами. Соответственно, Рада не может своими ...
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012
... выдвинувшие в Верховной Раде вопрос об увольнении ...переменилось. Правители позднего СССР, взявшие за ... прошлого века - фильмов ужасов. Не съёмкой новых, ... какие-то совершенно вымышленные истории, там нет...пришельца на Землю» показал Создатель самого массового ...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 10757 9919
    жора шапов 24 апреля 2020 в 21:18

    Фамилия режиссёра зачотная.

    Ответить
    1
  • 4005 2705
    Сергей 24 апреля 2020 в 21:39

    Могу добавить, что над живыми младенцами делались эксперименты насильственного характера не только в СССР, но и в странах Западной Европы и Америки тоже. И над детьми детсадовскими в том числе. Об чём стало известно в Америке после снятия грифов секретности с их документов, и не стало известно у нас до сих пор ввиду не снятия таких грифов, по всей видимости, а наши либералы без снятия грифов вякать об этом по-чему-то не решаются.

    Ответить
       
    • 391 215
      DobberyСергей 24 апреля 2020 в 21:43

      Я,конечно,не Блохастый, но…
      “Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!”

      Ответить
      1
    • 8428 6818
      маринаСергей 24 апреля 2020 в 21:44

      Этот сумасшедший кагтавый Ильюша поможет своим фильмом здешним обличителям совка ,он девять лет снимал в содружестве еще с одним кагтавым Сорокиным (голубое сало) арт сенсацию про зверство и скотство советского периода с извращениями и участниками типа Марцинкевича ,т.е натура из живых бандер.
      “Мы со своими съемками засрали пол-Харькова, а потом еще и доисторический ­город Изюм, причем в прямом смысле — привезли двести грузовиков навоза и раз­мазали его по улицам. И так его там и оставили. Изюмцы были, конечно, не в восторге.
      Андрей Майовер, заместитель директора по вопросам администрации
      ” В конце 2019-го Хржановский стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве. В интервью «Укринформу» в марте 2020-го мужчина подробно объяснил, что для него значит этот проект: «В “Дау” меня интересовала советская травма. А мемориал — это совмещение травмы советской, которую имеют все советские люди и не знают, как из нее выйти, и нацистской. То есть холокост — это личная история внутри. Она личная для любого человека с еврейскими корнями».
      Добро пожаловать на очередной перфоманс,Зулейха конечно это милая сказка.И что парадоксально -российский режиссер.Именно поэтому требуют уже который год понятие-российский народ.

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)