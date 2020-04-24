Ради показа вымышленных ужасов СССР киношники мучали живых украинских младенцев
Ювенальные прокуроры Харьковской области открыли уголовное производство по фактам пыток несовершеннолетних сирот во время съёмок фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссёра Ильи Хржановского.
Изначально фильм задумывался как картина о жизни советского физика Льва Ландау, но затем концепция поменялась, и фильм превратился в рассказ о жизни некоего безымянного физика в СССР. Жизнь эту авторы фильма показывают во вполне определённом ключе: фильм изобилует сценами жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков, а также сценами порнографического характера.
Среди прочего, в фильме показаны якобы проводившиеся советскими учёными опыты над детьми. И для того, чтобы сцены смотрелись реалистичнее, при их съемке подвергли мучениям и издевательствам реальных детей–сирот из детского дома в Харькове.
«По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей–сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий», — говорится в сообщении прокуратуры.
Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба написал в своем Facebook, что увиденные им кадры из фильма «ужасны», и потребовал от правоохранителей привлечь авторов ленты к уголовной ответственности.
Источник: https://nstarikov.ru/radi-pokaza-vymyshlennyh-uzhasov-sssr-kinoshniki-muchali-zhivyh-ukrainskih-mladencev-114971
Фамилия режиссёра зачотная.
Могу добавить, что над живыми младенцами делались эксперименты насильственного характера не только в СССР, но и в странах Западной Европы и Америки тоже. И над детьми детсадовскими в том числе. Об чём стало известно в Америке после снятия грифов секретности с их документов, и не стало известно у нас до сих пор ввиду не снятия таких грифов, по всей видимости, а наши либералы без снятия грифов вякать об этом по-чему-то не решаются.
Я,конечно,не Блохастый, но…
“Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!”
Этот сумасшедший кагтавый Ильюша поможет своим фильмом здешним обличителям совка ,он девять лет снимал в содружестве еще с одним кагтавым Сорокиным (голубое сало) арт сенсацию про зверство и скотство советского периода с извращениями и участниками типа Марцинкевича ,т.е натура из живых бандер.
“Мы со своими съемками засрали пол-Харькова, а потом еще и доисторический город Изюм, причем в прямом смысле — привезли двести грузовиков навоза и размазали его по улицам. И так его там и оставили. Изюмцы были, конечно, не в восторге.
Андрей Майовер, заместитель директора по вопросам администрации
” В конце 2019-го Хржановский стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве. В интервью «Укринформу» в марте 2020-го мужчина подробно объяснил, что для него значит этот проект: «В “Дау” меня интересовала советская травма. А мемориал — это совмещение травмы советской, которую имеют все советские люди и не знают, как из нее выйти, и нацистской. То есть холокост — это личная история внутри. Она личная для любого человека с еврейскими корнями».
Добро пожаловать на очередной перфоманс,Зулейха конечно это милая сказка.И что парадоксально -российский режиссер.Именно поэтому требуют уже который год понятие-российский народ.