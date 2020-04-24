Ради показа вымышленных ужасов СССР киношники мучали живых украинских младенцев

Ювенальные прокуроры Харьковской области открыли уголовное производство по фактам пыток несовершеннолетних сирот во время съёмок фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссёра Ильи Хржановского.

Изначально фильм задумывался как картина о жизни советского физика Льва Ландау, но затем концепция поменялась, и фильм превратился в рассказ о жизни некоего безымянного физика в СССР. Жизнь эту авторы фильма показывают во вполне определённом ключе: фильм изобилует сценами жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков, а также сценами порнографического характера.

Среди прочего, в фильме показаны якобы проводившиеся советскими учёными опыты над детьми. И для того, чтобы сцены смотрелись реалистичнее, при их съемке подвергли мучениям и издевательствам реальных детей–сирот из детского дома в Харькове.