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Как выглядит сильно урезанная версия «фрекинговых фантазий» США

17:41. 24 апреля 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ru.journal-neo.org @ Салман Рафи Шейх

Как отмечает в своей статье постоянный обозреватель НВО Салман Рафи, если ещё недавно Соединенные Штаты мечтали о том, что они практически единолично будут обеспечивать весь мир своей сланцевой нефтью, то сегодня, после окончания ценовой войны на международных рынках, в Белом доме робко надеются, что их сланцевики не пойдут уже завтра «по миру».

Удивительное дело, как Соединенные Штаты могли верить, что они будут вытеснять других крупных игроков, таких как Россия или Саудовская Аравия, с нефтяного рынка, когда ценник на производство углеводородов методом разрыва пласта значительно выше, чем при традиционном бурении?

Эр-Рияд, со своей стороны, также хотел потеснить Россию на мировых рынках, не имея при этом достаточных ресурсов, чтобы пережить ценовую войну.

Именно по этой причине Трампу пришлось очень быстро договариваться с Москвой и, что интересно, никто из стройных рядов американских олигархов не решился на упражнения в русофобии, которые мы видели до этого.

Видимо, когда в воздухе начинает пахнуть жареным, все желающие обвинять Трампа в «сговоре с Москвой» внезапно куда-то деваются.

Впрочем, нельзя сказать, что сделка ОПЕК+ предотвратила череду банкротств и увольнений в США. Она лишь немного смягчила горькую пилюлю для Вашингтона.

В одном мы можем быть сегодня уверены: бредни про Соединенные Штаты как «главного поставщика нефти в мире» мы если ещё и услышим, то очень нескоро.

С полной версией статьи вы можете ознакомиться здесь.

Обложка: Oil Wells at Sunrise

Источник: https://nstarikov.ru/kak-vygljadit-silno-urezannaja-versija-frekingovyh-fantazij-ssha-114967

Метки: чит.клуб

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