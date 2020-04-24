«Бастион» на 80 широте
17:51. 24 апреля 2020 106 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа ракетный дивизион тактической группы Северного флота провел контрольную проверку боевой подготовки за зимний период обучения.
Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
Крутая служба.
Противокорабельные 300 дней в году кругом ЛЁД ))
В какие корабли они там палить собрались?
Земля Александры на ЮЗ ЗФИ, туда ещё Гольфстрим доходит.
СФ – Самый, современный флот, не то что Бывший флот (БФ). Где же, как не в Баренцевом море кораблям шастать?
А холод и лёд начинается с восточной стороны НЗ и в Карском море, тогда как на западном берегу относительно тепло.
Непонятно только, зачем там зелёные машины. Чтобы заметнее были?