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«Бастион» на 80 широте

17:51. 24 апреля 2020 106 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа ракетный дивизион тактической группы Северного флота провел контрольную проверку боевой подготовки за зимний период обучения.

Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t66Ic4cNNNk

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 16320 870
    Русофил 24 апреля 2020 в 18:08

    Крутая служба.
    Противокорабельные 300 дней в году кругом ЛЁД ))
    В какие корабли они там палить собрались?

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    • 749 625
      АлександрРусофил 24 апреля 2020 в 18:41

      Земля Александры на ЮЗ ЗФИ, туда ещё Гольфстрим доходит.
      СФ – Самый, современный флот, не то что Бывший флот (БФ). Где же, как не в Баренцевом море кораблям шастать?
      А холод и лёд начинается с восточной стороны НЗ и в Карском море, тогда как на западном берегу относительно тепло.

      Непонятно только, зачем там зелёные машины. Чтобы заметнее были?

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