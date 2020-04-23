Главная » Видео, Славянские традиции

Сакральные значения образов в русских народных Сказках. Анна Жицкая. Часть 1

17:53. 23 апреля 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tsY0GvXf48I

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сакральные знания древних славян в образах русских народных сказок. - 5-3 / Путь дурака. -1
... и пословиц, связанных с образом Дурака. Например, "Дураку...Очень мне нравится раскрытие сакрального образа Дурака в Школе ...деньги для него не имеют значения, но вновь – лишь... ждет тебя. Сакральные знания древних славян в образах русских народных сказок. - ...
Сакральные знания древних славян в образах русских народных сказок. - 6 / Бой на калиновом мосту.
... и пословиц, связанных с образом Дурака. Например, "Дураку...Очень мне нравится раскрытие сакрального образа Дурака в Школе ...деньги для него не имеют значения, но вновь – лишь... ждет тебя. Сакральные знания древних славян в образах русских народных сказок. - ...
Первооткрыватель русской проекции. Александр Пыжиков
...стороны, заключая, что первоначальное значение голов наверху крыш жертвоприносительное:...что конь являлся сакральным атрибутом религиозного сознания русского человека и еще...свой вышитый узор. Таким образом, русский народный орнамент представлял собой осколок ...
Сакральные значения образов в русских народных Сказках. Анна Жицкая. Часть 1
Сакральные значения образов в русских народных Сказках. Анна Жицкая. Часть 2
Языковые доказательства древности русской цивилизации
... северная народность азы. В подлиннике слово “дето” соответствует русскому слову дать.... Это говорит об особом сакральном значении четырёхконечного креста у бореалов. Из...магически-сокрально-традиционный знак-символ образ русов-индоевропейцев, существующий уже...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)