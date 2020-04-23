МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

Также предлагается разрешить полицейским вскрывать автомобили, если это нужно для спасения жизни, задержания преступника или для обеспечения безопасности при массовых беспорядках, чрезвычайной ситуации, угрозе теракта.

После вскрытия машины полиция должна обеспечивать ее сохранность и в течение суток оповестить хозяина.