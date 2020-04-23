МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
После вскрытия машины полиция должна обеспечивать ее сохранность и в течение суток оповестить хозяина.
Кроме того, по решению начальников территориальных отделов МВД полицейские смогут оцеплять или блокировать жилые дома и другие объекты.
Внутри оцепления можно будет осматривать граждан, их машины и груз. При отказе от осмотра человека не впустят на оцепленную территорию или не позволят с нее выехать.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
Источник: https://ria.ru/20200422/1570410113.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews
Давно пора было.
В США у полиции полномочия широкие – и никто не жалуется на их работу.
Еще бы жаловаться! Тебя пристрелят а ты не балуй!))
Если есть за что – на что сетовать?
Мы все хотим порядок.
Перед тем, как требовать, сначала нужно научиться самим следовать букве закона.
Глубокомысленная мысль ( посл. абз). Чё – та не наблюдается “научиться самим..”. Помните – “Битиё определяет сознание !” Только так !))
В Вашем видении.
Видимо снова забыли.
Тем же, кто закон не нарушает – переживать не о чем.
Ну а чё полицаи захотели ? По своему усмотрению – битиё!
Там есть устав.
В нем прописано.
В США так же, порой даже жёстче.
Живут? Вполне.
Тут давеча на преступность в МСК жаловались.
Что то не вижу восторга и благодарности.
По всей видимости Вам все законы известны.
Проще – я не лезу нарушать их.
Вы забыли слово случайность. Зачастую люди гибнут из за того что оказались не в том месте и не в то время а нарушили они закон или нет уже не имеет значение.
А если нет за что?
Значит и переживать не о чем.
Вам есть за что переживать?
Интересно когда начнут заставлять полицаям КУ говорить?
КУ это излишне.
Но увидев полицейского и не думай бежать-пристрелит.
Сними маску-пристрелит
Вынь руки из карманов и держи их на виду.
Не смей оказывать сопротивление или спорить-пристрелит.
И это правильно.
Ладно Хатуль так считает но ты меня удивил…Хотя лет 15 назад я бы тоже сказал что это правильно.
Но Вы не учитываете русскую специфику, сколько пьяных дебилов перестреляют. А это не есть хорошо, потому как это повод к недовольству.
Думаю там специфика своя.
Но полиции нужно расширение полномочий.
Можно – не значит нужно вне зависимости от ситуаций.
А сколько дэбилов будет среди полицейских Вам неинтересно?
Правильным путём идёт колония. Готовится.
Тем кто НЕ нарушает без разницы.
Тех кто нарушает перестреляют и их не станет.
Разумно
Жор, а как же закон и порядок?
Друзьям – всё, остальным закон. Вы ещё про права человека не спросили.)
Это Вы про Ваше?
И Ваше, и Наше , и Их, и Тех.
Ваше, лишь Ваше, как всегда.
У Вас флажок «колонии» построже.
Как же так?)
Во все времена. Ничего нового в нашем подлунном мире.
Законопослушному без разницы, я и до этого не знала их полномочий. Ну, расширили, и чо?
Не обязательно айфон и выход в инет. Мне показалось, что вы это хотели узнать.
Продумать пути к отступлению трудновато.
Законопослушный – понятие относительное.
Был бы человек симпатичный – статья найдется.
Полномочия расширили и это правильно, только вот забыли увеличить ответственность и добавить в УК РФ статью о неправомерном применении оружия и соответствующих компенсациях пострадавшим.
Верно.Да только жизнь показывает что ворон ворону глаз не выклюет.
Будет возможность узнать.)