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Испытания беспилотного орбитального ракетоплана «БОР». 1970г.

08:35. 23 апреля 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/szN2Clyzz7Y

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