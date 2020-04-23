Бремя белых: коронавирус обнажил французский расизм

Можно бесконечно спорить о природе COVID-19. Кто-то считает, что вирус создали в Китае, откуда он, пользуясь безалаберностью сотрудников уханьской лаборатории, распространился по миру. Другие уверены, что все это — американо-сионистско-масонский план по уничтожению человечества, и останется в живых только золотой миллиард да кучка прислуги. Верующие люди, разумеется, увидели в этом знак свыше. Мол, Бог решил таким образом наказать нас, грешников.

Однако все сходятся в том, что коронавирус — это тяжелейшее испытание для мира. Причем не только и не столько для человеческого иммунитета, сколько для духа.

В новых условиях способно устоять только то, что было построено основательно, на совесть, с крепким фундаментом. Остальное исчезает, как песочный домик, накрытый морской волной — разводы, банкротства, травля зараженных, самоубийства…

Если у пандемии и есть какие-то плюсы, так это возможность в кои-то веки увидеть людей и события такими, какие они есть. Без масок.

«Испытаем вакцину на африканцах… Примерно, как на проститутках…»

Пока весь мир ищет лекарство от коронавируса, два уважаемых французских врача в прямом эфире решили обсудить, на ком следует это лекарство испытать. Теледискуссия прошла в начале апреля между главой отделения интенсивной терапии в парижской больнице Жан-Полем Мира и ведущим научным сотрудником французского Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) Камилем Лошем.

Федеральное агентство новостей

«А не провести ли исследования в Африке, где нет ни масок, ни лечения, ни реанимации? Примерно так, как СПИД изучали на проститутках, поскольку они находились в зоне риска и не предохранялись. Что вы об этом думаете?» — спросил Мира. (Справедливости ради, надо отметить, что в африканских странах пока и зараженных не так много).

На что Лош спокойно кивнул головой и ответил:

«Вы правы, коллега. Мы на самом деле рассматриваем такую возможность. Мне кажется, соответствующие тендеры уже объявили».

«Колониальное похмелье должно прекратиться»

Так отреагировал на предложение французских врачей в эфире телеканала LCI глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, «Африка никогда не станет испытательным полигоном для какой-либо вакцины».

Федеральное агентство новостей

Далее какими только словами не назвали врачей чернокожие футболисты, активисты и блогеры. По сети прокатилась целая волна антирасистских постов. Доктору Мира даже пришлось извиняться – он признал свои слова «неуклюжими».

@LCI un journaliste a dit sur votre chaîne que la France va aller tester ses vaccins en Afrique

Jamais jamais jamais

Vous allez d'abord vacciné ici avant d'aller en Afrique

Les africains ne sont pas vos cobayes — Latontinarde Bulu (@GLaplus) April 3, 2020

Deux scientifiques sur @LCI : «Si je peux être provocateur, ne devrait-on pas faire cette étude en Afrique…"@DrTedros : «Africa CANNOT and WILL NOT be a testing ground for any vaccine… a hangover from the COLONIAL mentality has to stop.»#WHO #OMS #Covid_19 #COVID19france pic.twitter.com/U5jqizhXbo — Justine_WU (@Tsing_cha) April 7, 2020

Kemi Seba:"On ne force PERSONNE à aimer les Africains. Par contre, on va forcer TOUT le monde à nous RESPECTER"#MatriceDeLHumanité#IlsFinirontParComprendre pic.twitter.com/Hp7v1GGZzP — Kemi Seba Officiel (@KemiSeba1) April 6, 2020

Разговор врачей отражает давнюю болезнь Франции

«Это очень показательная история, свидетельствующая о том, что экспертная среда во Франции, причем не только медицинская, но и политическая (даже президентская), и журналистская пронизана неоколониалистским мышлением, — говорит политический обозреватель международного евразийского движения Дарья Платонова. — Вот она, сохраняющаяся система Франсафрика, которая до сих пор составляет один из основных курсов внешней политики Франции».

Другими словами, это контроль Парижа над некоторыми африканскими территориями через экономические механизмы, наемников типа Боба Денара, мягкую силу (специальные стипендиальные образовательные программы, культурное воздействие) и так далее.

Global Look Press / Xinhua

Несмотря на то, что в последние годы французские президенты все чаще говорят о том, что надо покончить с колониальным присутствием в Африке, мы видим, как Франция дестабилизирует регион. Например, французское вмешательство в ливийский конфликт, приведшее к краху Ливии. Сегодня, как известно, в Триполи сидит абсолютно нелегитимное правительство, спонсирующее боевиков.

Таким образом, этот разговор двух медиков, на самом деле, отражает серьезную проблему, болезнь, которая существует во французской политике.

К тому же, не только африканцы подвергаются унижению, но и все, кто не согласен с французской «либеральной» системой прав человека.

Еще мнение: лицемерные леваки

«Носителями неоколониалистского дискурса сегодня в большей степени являются представители левых движений (когда-то называемых прогрессистами), которые выросли в постколониальную эпоху. Многие представители французской левой интеллигенции выдвигали на первый план необходимость деколониализации, называя французский колониализм — позором. При этом они считают себя защитниками слаборазвитого континента, населенного аборигенами, неспособными справиться со своими проблемами. Вот тут и кроется политика двойных стандартов. На самом деле, они совершенно не беспокоятся об Африке. Это отражается и в заявлениях врачей (вероятно из левого политического фланга), которые выражают свое отношение к африканцам. Они декларируют: «Поможем Африке, да здравствует свободная Африка!. Но все-таки Африка должна также быть в нашем распоряжении. Она может нам пригодится», — рассказывает французский историк, археолог, президент Фонда русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

flickr.com / @DFID — UK Department for International Development

Для мирового правительства африканцы — подопытные кролики

«Я думаю, следует обратить внимание на то, что в западном мире по-прежнему сохраняется постколониальное чувство превосходства Запада над Африкой. Помимо этих двух медиков, нужно понимать, что ансамбль западного мира, в котором доминирует англосаксонская идеология, управляется олигархией — очень небольшой группой людей, принимающих решения и считающих себя «хозяевами мира». Они совершенно оторваны от реальности. Их волнуют только прибыли. И я сейчас говорю не конкретно о тех двух врачах, которые лишь пешки в этой системе. Я говорю о тех, кто принимает решения и формирует стратегии. Это глобалистские круги, в которые входят такие фамилии, как Сорос, Гейтс, Аттали и десятки других. В таком контексте, использование Африки или Ближнего Востока в качестве полигона для экспериментов — это норма. Подобное уже практикуется на протяжении многих лет. Так, граждане ряда африканских стран обязаны проходить вакцинацию, которая финансируется ВОЗ и другими организациями, где тот же Билл Гейтс имеет большое влияние. Программы по вакцинации, которые распространяются структурами Гейтса, направлены на то, чтобы стерилизовать население. Это фактически мальтузианская политика по сокращению населения», — считает французский политолог Эммануэль Леруа.

Итого

То, о чем говорит Леруа, месяц назад в своем отчете описывал известный американский борец с вакцинацией, радиоведущий и писатель профессор Роберт Кеннеди (племянник бывшего президента Джона Кеннеди). Его материал появился на сайте организации «Защита здоровья детей», и в нем говорится о маниакальном стремлении Билла Гейтса вакцинировать весь мир. Особенно третий мир:

«Для него вакцины — это стратегическая благотворительность, которая питает его многочисленные компании, связанные с вакцинами. Это дает ему контроль над глобальной политикой здравоохранения», — пишет Кеннеди.

wikipedia.org

«В 2017 году Всемирная организация здравоохранения с неохотой признала, что глобальная вспышка полиомиелита — это преимущественно вакцинный штамм. Самые страшные эпидемии в Конго, Афганистане и на Филиппинах связаны именно с вакцинами. Фактически, к 2018 году 70% глобальных случаев полиомиелита были связаны именно с вакцинами. В 2010 году Фонд Гейтса профинансировал испытание экспериментальной противомалярийной вакцины, в результате которого погиб 151 африканский младенец. Серьезные последствия, в том числе паралич и судороги, возникли у 1048 из 5949 детей. А во время кампании Гейтса MenAfriVac (вакцина, разработанная для стран Африки к югу от Сахары) в 2002 году принудительно привили тысячи африканских детей против менингита. Приблизительно у 50 из 500 вакцинированных развился паралич. Тогда южноафриканские газеты жаловались: «Мы морские свинки для производителей наркотиков».

Автор: Аббас Джума

Обложка: Фото pixabay.com / aiboromokhodion

Источник: https://nstarikov.ru/bremja-belyh-koronavirus-obnazhil-francuzskij-rasizm-114949