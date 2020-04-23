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Бомбардировщик Пе-8: ночной кошмар Берлина

17:54. 23 апреля 2020 101 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

Дальний бомбардировщик Пе-8 участвовал в бомбардировках Берлина в 1941 году, а в 1942 году перевез делегацию во главе с Молотовым в Англию и США через оккупированные страны Европы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9U_J1wZGOkM

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