Корона для вируса: откуда взялась чума XXI века и как изменится мир после пандемии?

Планета закрыта на карантин. Со словом «ковид» население Земли просыпается и ложится спать. Сидя в тишине своих комнат, квартир, домов, особняков, многие ломают голову – откуда же взялась эта коронавирусная напасть? Американский пастор и политик Пэт Робертсон считает, что откровенные поцелуи, нетрадиционная ориентация и оральный секс привели к распространению нынешней заразы. Кстати, министры здравоохранения и в США, и в Европе рекомендовали своим гражданам завязать с групповыми развлечениями: больше трех не собираться. В условиях пандемии самый безопасный секс – секс в одиночестве. В крайнем случае, с партнером, который находится по другую сторону экрана компьютера.

«В сексуальном контексте придется принять добровольные самоограничения, которые являются полезными для познания себя, потому что любую ситуацию можно использовать во благо или во вред. Либо для саморазвития, либо для самопознания, либо для самодеструкции», – считает психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Ковпак.

Когда мы наконец выйдем на свободу, то поймем, что изменились не только наши сексуальные привычки. Наверняка, продолжим все также тщательно мыть руки. Но, возможно, откажемся от древнего ритуала рукопожатия. Поймем, что наслаждаться шедеврами Эрмитажа или Лувра можно и на любимом диване – толкаться в очереди в музей необязательно. Нам предсказывают, что после карантина пресловутая «удаленка» станет обычным делом.

«Те, кто работает на удаленке, должны быть готовы к тому, что их будут моментально увольнять. Удаленная работа это не дополнение – придется сидеть десять часов у компьютера, и на нем ещё будет стоять какая-нибудь система слежения, которая будет фиксировать каждое ваше движение, чтобы не отвлекались. Будет снижение зарплат. Потому что если человек ходит в офис, то работодатель по определению предполагает, что человеку надо туда как-то доехать, ему надо что-то на себя надеть, ему надо что-то есть на работе. А так ему скажут: «Сиди у себя дома со своим компьютером, ещё и компьютер купи за свой счет и работай». Цены на труд будут падать, потому что для удаленной работы можно нанять человека не из Москвы, и а из какого-нибудь Новохоперска, где он будет так же прекрасно у компьютера сидеть, а требования по зарплате у него будут намного меньше», – говорит экономист Дмитрий Прокофьев.

«Вирус, который передается исключительно информационным путем» – шутят скептики о Ковид-19. Как правило, эпидемию объявляют, когда в стране или мире болеет пять процентов населения. В планетарном масштабе должно быть инфицировано три с половиной миллиона человек. ВОЗ объявила пандемию 11 марта 2020 года. Тогда в мире заболевших было всего 119 тысяч и четыре с половиной тысячи умерших. Многие гадают, к чему такая спешка и такие крайние меры?

«Сейчас такое впечатление, что люди перестали умирать от всего, кроме коронавируса. А что происходит с остальными? Ведь в мегаполисе каждый день умирают сотни и даже тысячи человек. Сейчас нам сообщают о каждой смерти от вируса как о колоссальном событии. И ещё мы видим разницу по странам в зависимости от того, как они фиксируют число заболевших, как они относятся к вопросам лечения – мы видим разные показатели смертности», – отмечает Дмитрий Прокофьев.

Около ста лет назад в странах Европы к власти начали один за другим приходить диктаторы – Муссолини, Сталин, Гитлер, Франко. Литература моментально откликнулась на политиков «новой формации». Евгений Замятин в антиутопии «Мы» и Олдос Хаксли в «Дивном новом мире» нарисовали общество будущего с тотальным контролем жизни граждан. Коронавирус делает фантастические сюжеты реальностью. Спустя век мы снова попадаем в сети диктатуры, но только у власти не кровожадные вожди, и свобода слова вроде не под запретом. Жители планеты попали под жесткий контроль государственных систем. Сейчас это необходимо, чтобы остановить распространение вируса. Нас успокаивают: мера лишь на период пандемии.

«Обратите внимание – чем стал дом для человека. Есть такое английское выражение «мой дом – моя крепость». Дом – это приватное пространство, а государство пронизывает его телефонными кабелями, веб-камерами. Фактически дом, особенно после объявления карантина, стал жестко дисциплинарным пространством», – говорит писатель Андрей Столяров.

Такого массового психологического эксперимента над людьми ещё не ставили. Половину населения Земли посадили под добровольный домашний арест. И будто наблюдают, как поведут себя homo sapiens, долгое время запертые в четырех стенах.

«Когда человек находится в замкнутом пространстве, очень важно не просто организовать свой быт, но и разобраться со своими внутренними конфликтами, потому что они могут вырастать во внешние», – рассказывает Дмитрий Ковпак.

Люди теряют доходы, работу и надежду на будущее. Политики прогнозируют падение производства, обнищание и новую Великую депрессию. Кажется, что Ковид-19, как танк проехался по экономике каждой страны на планете. Но экономисты отмечают, что мировой финансовый кризис наметился задолго до того, как на рынке в Ухане пожарили летучую мышь.

«Многим выгодно списать кризис на коронавирус. Если бы просто в ЕС начался экономический спад, обвал производства, проблемы с финансами, то начались бы проблемы с банкротством банков, как это в ближайшее время может произойти в Италии. Тогда возник бы вопрос о качестве управления. Сейчас прекрасно это можно списать на коронавирус», – считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Дикий или лабораторный? Многие гадают сейчас о происхождении Ковид-19. Не так давно ученые назвали приблизительное число вирусов, которые соседствуют с нами на Земле – десять в тридцать девятой степени. Их больше, чем звезд в изученной части Вселенной. Человечество до сих пор продолжает получать загадки в виде новых микроорганизмов. Кстати, космическое происхождение коронавируса – одна из версий его загадочного появления. Исследователи не исключают, что в телах комет и метеоритов могут присутствовать органические молекулы. Частицы вирусов и бактерий, которые попадают на Землю, встраиваются в живые организмы. Более того, материал из космоса подпитывает процесс эволюции, который идет на нашей планете. Британский астробиолог Чандра Викрамасингх выдвинул гипотезу, что коронавирус прилетел к нам в хвосте кометы.

«Расписывается детально, как могла произойти диссеминация биоматериала кометы, пролетающей в конце осени над Китаем. И, постепенно оседая, частицы, которые могли нести в себе как раз и вирус или просто ДНК, могли бы потом ассоциироваться с микрочастицами в дождевых тучах и тумане и впоследствии осесть на Землю в разных местах. Появление таких вещей в Альпах может явиться следствием экзопланетного фактора в появлении такого вируса, – говорит заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.

Некоторые исследователи утверждают, что из-за коронавируса «торчат уши» США. Еще пять лет назад, в 2015 году, ученые из Старого света рассказали о том, что скрестили вирус атипичной пневмонии и специфический вирус, найденный у летучих мышей. Новая инфекция поражала человека в ста процентах случаев. Об эксперименте написал тогда авторитетный журнал «Nature». Правда, все исследования были прекращены после специального указа Барака Обамы. Сейчас Китай и США швыряются друг в друга обвинениями в создании Ковид-19.

«Есть версия о том, что данный вирус был создан американским ученым, который продал его в Китай и получил большие гонорары. И сейчас есть информация о том, что его уже арестовали, и он будет давать показания в ФБР. То, что работали над данным вирусов и в США, и в Китае – да, конечно, такое может быть. Но ничего сверхъестественного в этом нет», – считает Дмитрий Солонников.

Сейчас многие эпидемию коронавируса сравнивают с тем, что было сто лет назад на планете – тогда бушевала «испанка». Считается, что вирус убил тогда пять процентов населения Земли – это около 60 миллионов человек. Больше, чем в Первой и Второй мировых войнах. Первые случаи были отмечены в США. Испания лишь раньше всех заявила о невероятном росте зараженных, поэтому вирус и назвали «испанкой». Нынешний коронавирус нередко называют китайским. Китай считается родиной Ковид-19.

Но в августе 2019 года произошло событие, на которое немногие обратили внимание. Газета «Нью-Йорк таймс» написала о том, что в штате Мэриленд закрыли форт Детрик, где находится военно-биологическая лаборатория. В ней проводили опыты с вирусом лихорадки Эбола, оспой, сибирской язвой и чумой. Среди направлений работы было и исследование инфекции у летучих мышей. Спустя три недели в той же газете выходит материал о распространении странного легочного заболевания. Сначала все списали на курительные смеси и вэйпы – электронные сигареты. К октябрю загадочным заболеванием переболели около полутора тысяч человек. Больше половины из них не курили. А в середине октября в китайском городе Ухань начались всемирные армейские игры.

«Из США приехало 172 человека, в том числе люди, которые работали в этом форте Детрик. Американцы не получили ни одной золотой медали, они вообще оказались 35-е по счету – на уровне Зимбабве. Что за спортсмены такие? Через две недели, как закончились эти игры, в Китае стали появляться странные заболевания. А идея была связана с чем? Нужно было найти нулевого больного. И они выяснили, что в Китае не было нулевого больного, потому что не могут в разных местах появляться одинаковые заболевания», – говорит писатель Александр Мясников.

В распространении коронавируса в Италии винят несовершенство медицинской системы, плохую подготовку к эпидемии, легкомыслие самих граждан, которые вместо самоизоляции сидели в многолюдных ресторанах, ели пиццу и запивали вином. Но, по некоторым данным, трагедии в Европе не остановили бы никакие меры безопасности.

«А причем же здесь Италия, Германия? Осенью 2019 года, когда проходили военные игры, Америка принимает решение устроить военные учения на границе с Россией. А главные базы находятся на севере Италии и в Германии. И эти люди, которые прибывают, не подлежат таможенному и медицинскому досмотру», – рассказывает Александр Мясников.

Сейчас вирус стал устанавливать на планете свои порядки. Вот и у премьер-министра Великобритании диагностировали Ковид-19. Мир содрогнулся: несколько дней Борис Джонсон провел в реанимации. А до этого положительный тест был и у принца Чарльза и князя Монако. В Нью-Йорке жертв коронавируса уже хоронят в братских могилах. И это в тот год, когда Дональду Трампу очень хочется переизбраться на второй президентский срок.

«Самое главное, что кризисы: война, падение биржи или, казалось бы, чисто медицинский аспект коронавируса – имеют одни и те же цели. Эти цели – перераспределение и скупка остатков мировой экономической мощи не подконтрольной, не подотчетной и не принадлежащей мировым банкирам. Это создание сложностей тем государствам, которые до сих пор имеют наглость пытаться проводить суверенную политику. В данном случае, это, безусловно, Китай, Россия, возможно, ещё какие-то страны, о которых мы знаем чуть меньше. Ну, и третья часть этой цели – скупка оптом и в розницу государственных суверенитетов и подчинение себе тех, кто до сих пор не подчинялся. В общем, куда ни посмотри, везде идет борьба с независимостью во всех её формах, которая сохранилась к началу XXI века. Поэтому, мне кажется, нужно пройти, как луч сквозь темноту, через медицинский аспект сегодняшней ситуации и заглянуть в её глубину. И тогда мы увидим, что она не отличается от ситуации 1929 или 1939 года. Конечно, не хотелось бы, чтобы за глобальным кризисом последовала глобальная война», – считает писатель Николай Стариков.

Кто, зачем и когда выпустил джина наружу, уже неважно. Теперь нам с этим дурным соседом придется жить до тех пор, пока либо вакцину не изобретут, либо большая часть из нас не переболеет этой заразой. Выход один: укреплять иммунитет. Не стоит гоняться за дефицитными нынче имбирем и лимонами. В борьбе с коронавирусом помогут добрые дела.

«Человек наполняется смыслами и осознанностью и даже помогает своему иммунитету не когда берет, а когда отдает. Как пример Франциск Ассизский, который буквально отдавал продукты и подходил к прокаженным и не заболевал этим. Это пример того, что определенные химические вещества вырабатываются в мозгу в этих состояниях. Помогая тем, кто в худшем состоянии, мы помогаем самим себе. Вот это будет показательным примером, метафорой изменения социума, которое грядет. Здоровые страны станут здоровыми благодаря вот этим процессам, а тот, кто изолируется, тот будет болеть, потому что стрессы и психические болезни – неизбежные спутники эпидемий и пандемий», – подытоживает Дмитрий Ковпак.

Обложка: Медсестра с малышом, заразившимся коронавирусом, в госпитале китайского города Ухань.Фото: REUTERS

Источник: https://nstarikov.ru/korona-dlja-virusa-otkuda-vzjalas-chuma-xxi-veka-i-kak-izmenitsja-mir-posle-pandemii-114907