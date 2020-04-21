28 дней в плену у талибов. Рассказывает Александр Лаврентьев
09:33. 21 апреля 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Никто не может сказать, что его язык выше других языков: на любом языке человек может прийти к истине, к единой истине, и на любом языке он может заблуждаться и даже лгать. Так же посредством любой религии может он обрести бога-единого бога.