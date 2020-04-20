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В поисках “плато”

18:01. 20 апреля 2020 146 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1. Минздрав заявил, что эпидемия коронавирусу может пойти на спад к лету. А может и не пойти. Озвученные сроки прозрачно намекают, что скорее всего решение о продлении текущих мер как минимум до середины мая, либо уже принято, либо готовится.

2. По заявлению Путина, пик эпидемии в России пока не пройден, но нужно стремиться к тому, чтобы выйти на "плато" (как это произошло в Китае и Южной Корее). Пока что, кол-во заболевших продолжает увеличиваться и "плато" пока не видно. С другой стороны, стоит отметить, что во Владикавказе прошел митинг против коронавируса, инициатор которого отрицает существование угрозы от коронавируса. Собравшиеся ругали местные власти и предпринимаемые мероприятия по самоизоляции.





Само собой, если среди собравшихся были заболевшие, можно ожидать вспышки коронавируса в Северной Осетии. Глава Роспотребнадзора по Северной Осетии назвал произошедшее катастрофой и посетовал, что "надежды на то, что они поумнеют, нет".

3. Помимо 1,6 млн. медицинских костюмов (в РФ изготавливают 25 тыс. костюмов в сутки), из Китая в РФ уже завезли 150 млн. медицинских масок и будут завозить еще.. Кроме того, РФ закупит у США компоненты для производства аппаратов ИВЛ, которые необходимы для наращивания внутреннего производства, которое планируют наращивать в ближайшие месяцы.

4. Также анонсировано дополнительное финансирование на разработку вакцины, а медикам обещают, что их будут вакцинировать в первую очередь. Каких-то реальных сроков ее появления, пока не называют, эксперы в основном заявляют, что если в конце года появится, то очень сильно повезет. А если не повезет, то уже в следующем году.

5. "Яндекс" запустил https://www.searchengines.ru/yandeks-free-test.html бесплатное тестирование на коронавирус в Москве и Московской области. Как уверяют, достаточно оставить заявку, после чего приедет специалист, возьмет анализы и отвезет в лабораторию. Бесплатно. Обещают, что и до регионов дойдет, но до Крыма вряд ли.

6. У нас в Крыму Аксенов призывает сейчас не ехать в Крым (туристический сезон будет в урезанном виде), намеченные к открытию железнодорожные маршруты отменили. Наш местный губернатор узнав, что началась массовая подделка бумажных пропусков (выявили более 100 подделок), заявил, что если так пойдет и дальше, то и у нас введут электронные пропуска, как в Москве.

7. Ну и стоит отметить, что Роспотребназор официально заявил, что от домашних животных заразиться коронавирусом нельзя. Вирус через них не передается человку и медикам о таких случаях в России неизвестно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5805206.html

Метки: коронавирус, Россия

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