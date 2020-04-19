Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно проводит пасхальную заутреню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя, в Москве.



В этом году, по причине пандемии коронавируса, богослужение проходит без прихожан.

Кроме того, сегодня, 18 апреля, делегация Фонда Андрея Первозванного привезла из Иерусалима Благодатный огонь. Массовая встреча огня из Гроба Господня также была отменена. Святыню раздадут верующим после завершения карантинных ограничений.

Патриарх Кирилл призвал прихожан временно воздержаться от посещения храмов, молиться дома и смотреть онлайн-трансляции богослужений.

Напомним, что с 20 апреля все храмы в российской столице и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге и ряде других регионов России будут закрыты по санитарному предписанию властей.