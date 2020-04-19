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Кустурица о COVID-19: Это свидетельство заката цивилизации

12:41. 19 апреля 2020 151 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Источник: Российская газета @ Александр Борисов (Сараево)

Распространение COVID-19 происходит в то время, когда человеческая аморальность является условием успеха, когда заходит солнце цивилизации, которой мы до вчерашнего дня восхищались, размышляет всемирно известный режиссер Эмир Кустурица.

«Мы уже давно заражены. Разве не выросли и мы, и наши дети и внуки в те времена, когда важнее было, что говорит спортсмен или актер о чем-то важном, а не доктор наук, который знает, о чем идет речь, не вирусолог, который не мог найти вакцину, т. к. платили ему как водителю грузовика, — цитирует слова мастера портал «Искра». — Это была цивилизация, о которой думалось, что она может все, а сейчас мы свидетели того, что она не может ничего. Вирус пришел сначала как философ-колпак, который нам долго затуманивал взгляд на мир, мы не осознавали того, что рисуемые им миражи ведут к гибели. Всякий спортсмен, сколотивший капиталец, был важнее ученого, вирусолога, онколога. Все, кто заколачивали себе неимоверные богатства, стали лучшими философами и экономистами, лучше историков знали историю, всякая курва на популярных телеканалах лучше тихих и честных людей знала, как устроить семейную жизнь».

В этой связи режиссер приходит к неутешительным выводам, что «в мире, где реальность профанируется, а спектакль сакрален, где ученым нет места, мы будем наказаны смертью, потому что не смогли вовремя понять, что богатство не может все, а мы верили в эту ложь». «Что им деньги, если нет у них решения по ничтожному коронавирусу», — задается он риторическим вопросом.

Между тем Кустурица обратился к людям с призывом к бдительности и дисциплинированности. «Чем бы ни был этот вирус, сколько бы он не пробуждал желание выяснить, откуда он появился: природа ли его послала в наказание, или, как многие думают, — это начало биологической войны, нам необходимо выжить, — цитирует слова великого мастера издание «Курир». — Мы должны придерживаться дисциплины, требуемой от нас государством, иметь терпение, поскольку мы готовы и к молитвам, и к войнам».

Обложка: Фото Сергей Пятаков / РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/kusturica-o-covid-19-jeto-svidetelstvo-zakata-civilizacii-114823

Метки: чит.клуб

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