Кустурица: «вокруг России объединяются все здоровые силы мира, а ЕС – уже не спасти»

Кустурица дал это интервью на открытии в Сербии фестиваля русской музыки, однако в рамках своего рассказа неожиданно затронул далеко не только культуру, но и вопросы евразийской политики, ее нынешнего состояния и будущего положения дел…

— «Связи Сербии и России – исторически были чрезвычайно сильны. Даже сейчас они коренятся не только в религии, но и в куда большем количестве вещей. Возможно именно это удерживает нас от того, чтобы не скатиться в то болото, в котором пребывают европейские страны. Порой мне кажется, что нынешняя Европа – это один сплошной эксперимент, в рамках которого ее элиты намеренно разжигают войны и направляют на ЕС поток мигрантов. Будто кто-то просто запланировал уничтожение европейских стран »…

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Ведь, например, в области культуры, вы можете видеть, насколько ваша страна сильна. Даже на этом фестивале заметно, как к русской культуре относятся лучшие исполнители и творческие элиты со всего мира. Она на Олимпе.



Или другой пример.



Разве мир узнал бы о том, что творило НАТО в Сербии (Югославии), если бы Россия тогда не нашла в себе силы и таланты продемонстрировать это на весь мир? В те времена уход русских из Косово был трагедией, но мы понимаем, что сделать большего русские в то время не могли. И благодарны уже тому, что вы остановили НАТО.



Однако происходи те события сегодня, все было бы уже по-другому. А это признак того, что Россия вновь обрела свой путь и самостоятельность, очень важно это не потерять.

Во времена Югославии Европа снова, впервые за много времени, скатилась к колониализму. А теперь пожинает заслуженные плоды.

К примеру, с одной стороны Германия сейчас находится на вершине экономического успеха, а с другой (с той, что СМИ не показывают) существует миграционный кризис, привнесенный извне.



Люди видят это и наконец задаются вопросом, почему Муаммара Каддафи не послушали, ведь он всех об этом предупреждал. И далее спрашивают, а если все об этом знали, то почему Европа в составе НАТО уничтожила ливийский «форпост»? Это опасный путь людского мышления, особенно для европейских элит. Но именно он и нарастает все сильнее!

Люди начинают просыпаться, смотреть по сторонам, и не малую роль в этом сыграла Россия. Все видят, что на самом деле Европа сейчас разделена. Это делается искусственно, в том числе по вопросу миграции. Спрашивается, почему мигранты не пошли в самую богатую страну Ближнего Востока – Саудовскую Аравию? Нет – они пошли в Германию и ЕС. Конечно можно объяснить это пособиями, но на самом деле эта река мигрантов была создана искусственно и ее цель развалить ЕС.

Перемешать в ней кровь. Задача глобалистов – лишить народы национальных государств, ведь именно они мешают созданию единого правительства.



Поэтому они делают смешение рас и культур, разваливая страны. Не видит этого только слепой. И на этом пути, Россия – как скала вокруг которой сейчас объединяются страны и люди. С ней все те, кто понимает, к чему идут дела. Ну а Европа, Европа – это просто тонущий корабль».



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