На фронт вопреки запретам. История Василия Иванова — очевидца Потсдамской конференции

В охране дворца Цецилиенхоф, где проходила Потсдамская конференция, участвовал уроженец Якутии Василий Иванов. Также он стоял в почетном карауле во время Нюрнбергского процесса. Выходец из маленького села, которому врачи несколько раз отказывали в отправке добровольцем на фронт, прошел всю войну, был разведчиком и одним из первых, кто вошел в бункер Гитлера

Близкие Иванова не забыли своего предка: ставят спектакль по его книге и делают копию уникального мундира, в котором Иванов был очевидцем Потсдамской конференции и Нюрнбергского процесса, чтобы передать его краеведческому музею Якутска. Рассказываем историю солдата, в 17 лет ушедшего на фронт, почти не говоря по-русски, и ставшего разведчиком.

«Ушел добровольцем на фронт»

Василий Иванов родился в Чочунском наслеге (наслег — сельское поселение — прим. ТАСС) Вилюйского района в Якутии. После окончания семилетки решил поступить в культурно-просветительское училище в Якутске. Когда началась война, парню было 17 лет. Несколько раз он безуспешно пытался пойти добровольцем на фронт, но врачи отказывали: в детстве мальчик перенес серьезные заболевания, которые сказались на зрении и общем состоянии здоровья.

Слева: культпросвет-школа в Якутске, 1940 год. Справа: Вилюйск, март, 1940 год © Личный архив семьи Ивановых

Но в июне 1942 года упорный юноша врачебную комиссию все же прошел. «Дедушку не брали ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, но он все равно ушел на фронт добровольцем, прибавив себе год. Его мать Матрена Семеновна очень сильно не хотела его отпускать. Но уходил он на фронт именно ради матери, чтобы её защитить, потому что больше всего боялся, что фашисты придут и убьют ее», — рассказывает внучка героя Маргарита Попова.

К концу войны Василий Иванов прошел Сталинград, участвовал в освобождении оккупированной Украины и штурмовал Берлин. Воевал в Сталинграде в 68-й гвардейской армии, после ранения на Юго-Западном фронте был командиром отделения 127 пограничных войск МГБ, на Донском фронте в 1-й гвардейской армии 38-й гвардейской дивизии служил разведчиком. Войну окончил 11 мая 1945 года на реке Эльбе под Берлином.

Поверил в Бога

Много было случаев на войне у Иванова. Как потом он рассказывал — именно там он поверил в Бога. «Была у него алюминиевая фляга, которую он всегда таскал с собой и держал возле сердца. И после войны она всегда была с ним, — вспоминает Маргарита. — Так вот, на ней явственно можно было увидеть три глубокие отметины. Именно столько раз пуля могла попасть ему в сердце…»

Происходили с юношей и мистические вещи. Один раз он вернулся с задания. Зайдя в землянку, от усталости сразу свалился спать. «И вот посреди ночи его будят. Женщина, неизвестно каким образом появившаяся, обращается к нему по-якутски и зовет его по имени. Все повторяет и повторяет, что нужно вставать. Дедушка все никак проснуться не мог, и женщина уже начала злиться, но все равно продолжала его будить», — говорит Маргарита Попова. В итоге Иванов все-таки проснулся и бросился из землянки. Через пару минут прямо в нее угодила бомба.

20 слов по-русски

Когда Василий уходил на войну, он знал всего 20 слов по-русски, но очень быстро выучил не только русский язык — стал разведчиком, брал в плен немцев. Внуки говорят, что дедушка был очень скромным и никогда не хвастался, поэтому для всех не считался из ряда вон выходящим тот факт, что он одним из первых вошел в бункер Гитлера и был единственным из всей Якутии участником Потсдамской конференции и Нюрнбергского процесса.

«С 30 апреля по 5 мая мы охраняли пешеходную дорожку и тайный бункер Гитлера, рейхсканцелярию, труп Геббельса во дворе Министерства иностранных дел, архивы вермахта, НСДАП и СС, личный штандарт фюрера», — пишет Василий Иванов в своей книге «Я вернусь…».

Как рассказывал сам ветеран, труп отравившегося ядом Геббельса с пеной изо рта наводил ужас. И на многочисленные вопросы — действительно ли мертв Гитлер? — он отвечал всегда утвердительно.

Слева: Потсдам, Берлин, 1945 год. Справа: Василий Иванов (слева) в составе караула, охраняющего труп Геббельса, Берлин, 5 мая, 1945 год © Личный архив семьи Ивановых

История в одном мундире

Китель Иванова был сшит специально для участия в почетном карауле. В нем якутский воин присутствовал на заключительном заседании Нюрнбергского процесса, в том же мундире он стоял в почетном карауле Потсдамской конференции.

«Я волновался настолько, что чуть автомат из рук не выронил», — вспоминает Иванов в своей книге «Я вернусь…».

Далее он описывает прошедшее мимо почетного караула правительство. «Проходя мимо нас, Сталин, который держал в одной руке головной убор, повернул к нам лицо и помахал свободной рукой. Я козырнул вождю привычным жестом». Эту церемонию Иванов называет самым главным событием, произошедшим во время его почетного караула.

Охрана Потсдамской конференции, 1945 год © Личный архив семьи Ивановых

Позднее сослуживцы Иванова шутили, что нельзя мыть лицо, на которое смотрел Сталин.

Послевоенная жизнь

В 1948 году Иванов вернулся в Якутию. По пути домой он посетил много городов, но тем не менее упорно добирался до Вилюйска, где его возвращения дожидалась мать. В своих воспоминаниях Иванов пишет, что никогда не плакал навзрыд, а тут «слезы сами полились ручьем»…

Так началась его послевоенная жизнь. После контузии, полученной на войне, Иванову дали инвалидность второй группы и назначили пенсию в размере 600 рублей — большие деньги по тем временам. Но людям с такой инвалидностью работать было нельзя.

Василий (в центре) с братьями Дмитрием и Михаилом © Личный архив семьи Ивановых

А Василий был полон энергии и работать очень хотел. Поэтому он добился перевода на третью группу инвалидности, которая допускала трудоустройство. Так он стал начальником эксплуатационной части вилюйской тюрьмы, затем был избран секретарем партийной организации МВД и КГБ. В 1959 году он переехал в город Мирный, где всю оставшуюся жизнь проработал в сфере охраны алмазов.

Василий Давыдович ушел из жизни 7 октября 2011 года. Его похоронили в Мирном. После себя он оставил семерых детей, 16 внуков, 14 правнуков. Василий Иванов — почетный гражданин города Мирный Мирнинского района, заслуженный работник народного хозяйства Якутской АССР. Награжден многочисленными медалями и грамотами Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации за добросовестный труд.

Китель — селу

В 2000-е годы Иванов передал китель в дар своему родному селу Сыдыбыл в Вилюйском районе. «Сама в Сыдыбыле не была, но знаю, что в сельском музее есть целый уголок, посвященный дедушке. Ведь он был оттуда родом, и его там до сих пор помнят и уважают», — рассказывает Маргарита Попова.

Китель впервые вывезли за пределы Вилюйского района в феврале 2020 года. В Якутске его внуки решили создать копию мундира и передать краеведческому музею.

Тот самый парадный мундир Василия Иванова © Юлия Бочкарева/ТАСС

«Сейчас мы подыскиваем материал для шитья копии. Оказалось, что это сложная задача. Материал оказался настолько уникальным, что подходящий найти не так просто. Швея, которая должна изготовить копию, сказала, что такого плотного и качественного материала ещё не видела», — рассказывает Маргарита Попова.

Родственники намерены успеть к 9 Мая — сам ветеран всегда хотел, чтобы китель постоянно находился в родном селе.

Проект «Я вернусь…»

Родственники Василия Иванова собираются запустить и другой проект. Книга воспоминаний Иванова «Я вернусь…» вышла в свет в 2011 году. По этой книге будет написана пьеса для одного актера, а остальные участники постановки будут воссозданы с помощью проекций, голографических вставок, видеовставок, игры настроенной светотени, экранов.

Для создания атмосферы будет использована современная электронная музыка, которая сможет воссоздать звуки войны и вплести их в музыкальную структуру спектакля. Также проект планируют дополнить традиционной этномузыкой и национальными якутскими танцами. Создать спектакль семья намерена уже в 2020 году. Копия мундира тоже исполнит в нем свою роль.

Сейчас оригинал кителя выставлен в Государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера в Якутске.

Василий Иванов © Личный архив семьи Ивановых

Обложка: Потсдамская конференция, Потсдам, 1945 год © ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/na-front-vopreki-zapretam-istorija-vasilija-ivanova-ochevidca-potsdamskoj-konferencii-114615