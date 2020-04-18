К оружию, граждане!
11:36. 18 апреля 2020 233 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Трамп призвал к восстанию против политики губернаторов Вирджинии, Мичигана и Миннесоты и сохранению 2-й поправки в Конституцию, объявив, что она находятся в осаде ограничительных мер, предпринимаемых против коронавируса, ограничивающих право на ношение оружия.
В комментариях к призывам традиционно чад кутежа.
Даешь Мичиганскую Народную Республику.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5799085.html