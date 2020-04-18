Е.Ю.Спицын на канале “Красная Линия” в программе “Темы дня. Абсурдное решение”
13:46. 18 апреля 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.