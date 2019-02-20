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Е.Ю.Спицын на канале “Красная Линия” в программе “Темы дня. О предстоящем Послании Президента РФ”

13:59. 20 февраля 2019 Просмотров - 116 Один комментарий Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #ЭкспертыМПГУ #СМИ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7SWiJXTk7KE

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Один комментарий»

  • 9 5
    твойбратподеду 20 февраля 2019 в 15:29 Ссылка
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    это называется информационная изоляция её легко устроить в наше время
    чтоб понять как в реальности нужно спуститься на дно как это сделал греф вроде переоделся в бичгана и пошёл погулял
    вот и императорам иногда нужно мутить такие фишки ну скажем приехать в город с 10к в кармане хотя бы и пожить месяцок
    вот тода послание будет интересным аххахахаха

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