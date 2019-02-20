Е.Ю.Спицын на канале “Красная Линия” в программе “Темы дня. О предстоящем Послании Президента РФ”

...Спицын и Г.А.Артамонов на канале «Краснаялиния» В эфире программы...Рекомендуем:Книги Евгения Спицына============================================================================ Комсомольская площадь 107140...
Концептуал СМИ Евгений Спицын на канале «Краснаялиния» в программе «Телесоскоб. О фильме «Праздник»...истории СССР помогут:Книги Евгения Спицына============================================================================ Комсомольская площадь 107140 Россия,...
loading...
это называется информационная изоляция её легко устроить в наше время
чтоб понять как в реальности нужно спуститься на дно как это сделал греф вроде переоделся в бичгана и пошёл погулял
вот и императорам иногда нужно мутить такие фишки ну скажем приехать в город с 10к в кармане хотя бы и пожить месяцок
вот тода послание будет интересным аххахахаха