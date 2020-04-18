Авианосец “Шарль де Голль” вышел из строя

Французский атомный авианосец "Шарль де Голль" стал вторым авианосцем, который вышел из строя из-за коронавируса вслед за американским атомным авианосцем "Теодор Рузвельт", который после нашумевшей истории с капитаном Крозье и болезнью части команды, застрял на Гуаме.Первые случаи заражения на французском авианосце были выявлены еще во время НАТОвских операций в марте, которые продолжались некоторое время даже после обнаружения первых заболевших, коих пытались изолировать прямо на корабле.В итоге, после того как авианосец по запросу командира корабля прервал свою миссию и срочно вернулся в Тулон 12 апреля, начали брать анализы и обнаружили, что из экипажа в 2300 человек заразились 1046 человек ("обычный грипп", да), из них более 20 уже в тяжелом состоянии. Еще более 40 случаев выявлено на кораблях эскорта.Сам авианосец сейчас в авральном порядке обрабатывают водой под высоким давлением, а затем антивирусными препаратами в рамках тотальной дезинфекции корабля. Схожие работы проводятся и на некоторых кораблях эскорта. По мнению командования французского флота, возможно, получится вернуть корабль в боеготовое состояние в середине-конце мая. Во всяком случае военные хотели бы управиться в эти сроки. Но разумеется, если будет сохраняться риск заражения экипажа, то авианосец может застрять в Тулоне надолго, так как помимо дезинфекции, необходимо иметь штатный экипаж, часть из которого сейчас больна.Также расследуются потенциальные случаи заражения, которые могли произойти в марте, когда моряки с "Шарля де Голля" сходили на берег в Бресте, разрешение на что давал министр обороны, по поводу чего к нему возникли вопросы. Мин.обороны Франции обещает прозрачность при рассмотрении этих претензий, указывая, что пик заражения был уже после того, как корабль покинул Брест.Видно, что французы учатся на ошибках Модли, который похоронил свою карьеру пытаясь сделать крайним за произошедшее на авианосце "Теодор Рузвельт" капитана Крозье.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5800605.html