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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе.

17:21. 17 апреля 2020 139 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

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Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы?

Накануне Космическое командование ВВС США обвинило Россию в якобы испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата. В заявлении командования говорится, что ВВС США «в курсе» и следит за российскими испытаниями, которые, с их слов, были проведены 15 апреля. 

«Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», – считает глава Космического командования американских ВВС Джон Реймонд. Также указывается, что США готовы к «сдерживанию агрессии и защите нации, союзников и интересов США от враждебных действий в космосе».

В ответ на это Москва призвала Вашингтон не выдумывать предлоги для игнорирования предложений России о неразмещении первыми оружия в космосе. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, отказ США от диалога с Россией может означать, что «они взяли курс на создание ударных систем для развертывания в космическом пространстве». 

«Другого логического вывода из этой их позиции отрицания нет. У нас, кстати, множество причин испытывать обеспокоенность по поводу той деятельности, которую США ведут в космическом пространстве, включая планы размещения в космосе элементов противоракетной системы», – сказал Рябков. 

Напомним, Запад регулярно говорит о неких испытаниях «противоспутниковых ракет» со стороны России, указывая, в частности, на испытания ракеты DA-ASAT. Однако за этим стоит не просто противоспутниковая ракета, а целая система эшелонированной противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль», которая предназначена для защиты российской столицы. В будущем она заменит аналогичные, но устаревшие комплексы, размещенные вокруг Москвы. Кроме того, в феврале генеральный директор Конструкторского бюро специального машиностроения (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Владимир Долбенков сообщил о начале испытаний пусковой установки для комплекса «Нудоль».

При этом американцы обвиняют Россию в том, что ранее делали сами в области противоспутниковой обороны. Например, в 2008 году они сбили аварийный американский спутник-шпион USA-193 при помощи ракеты SM-3, пущенной с борта крейсера «Лейк Эйри» в Тихом океане. Цель была поражена на высоте 246 км. Кроме того, противоракеты SM-3 могут перехватить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) не только на среднем, как говорят США, но и на начальном участке полета. 

Годом ранее аналогичную атаку своего старого метеорологического спутника «Фэнъюнь-1С» предпринял Китай. Спутник был сбит на куда большей высоте – порядка 800 км, а его обломки, превратившись в космический мусор, стали представлять опасность для других спутников. 

Таким образом Россия не делает ничего из того, что уже не сделано другими военно-космическими державами, считают эксперты. 

«Мы просто совершенствуем свою противоракетную оборону. А-235 «Нудоль» – это не ударное и не наступательное оружие. Несмотря на эпидемиологические обстоятельства, которые складываются в нашей стране, у нас все идет по плану. А американцы традиционно пытаются найти повод обвинить Россию в агрессивных планах», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. 

Он напомнил, что сейчас идут разговоры о продлении СНВ-3 и все инициативы Москвы встречают стойкое молчание со стороны США. «Перед выходом из ДРСМД американцы тоже придумывали истории: мол, мы хитрые, и испытываем ракету средней дальности, обманывая их. Они не желают вести диалог, но в прессе периодически возникают материалы о том, что «коварные русские» проводят испытания, расширяют свой арсенал», – отметил эксперт. 

Собеседник также подчеркнул: Россия, в отличие от США, всегда уведомляет Вашингтон о подобных испытаниях. «А вот когда американцы проводили испытания ракет средней дальности, они забыли нас оповестить. И только когда мы включили загоризонтные станции РЛС, мы увидели, что американцы проводят испытания баллистических ракет в Канаде», – сказал Леонков. 

В то же время руководитель Института космической политики Иван Моисеев напоминает: противоспутниковое оружие дает возможность стране показать силу в военно-политической сфере. Однако сейчас перед странами не стоит задача сбивать спутники, так как это может привести к реальным боевым действиям.

«США, Китай и с недавних пор Индия располагают возможностью сбивать спутники. Причем США – в большей степени. Обычно в качестве мишени они берут свой спутник, который еще работает, но уже не представляет материальной ценности, и тренируются на нем», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД. 

«При этом возможность сбивать спутники вероятного противника является одним из базовых элементов безопасности государства и способом сорвать чьи-то военные планы в космосе», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель командующего ПВО Сухопутных войск России Александр Лузан. 

«В космосе есть множество спутников-шпионов. Они контролируют практически всю поверхность Земли, потому представляют угрозу обнаружения. Кроме того, навигационные спутники обеспечивают наведение высокоточного оружия», – отметил собеседник. 

«Например, американские крылатые ракеты «Томагавк» при наведении с помощью бортового радиолокатора имели отклонение от цели порядка 150-200 метров. Когда для наведения стали применять спутниковую систему GPS, ошибка стала составлять единицы метров», – добавил эксперт. 

«То же самое касается работы российских систем, например, крылатых ракет «Калибр». Их широко примеряли для борьбы с террористами ИГИЛ* в Сирии, и они получали координаты для удара через спутниковую систему навигации ГЛОНАСС», – отметил Лузан. 

В свою очередь экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) Сергей Хатылев ранее заявлял, что система противоракетной обороны А-235 «Нудоль» в сопряжении с зенитно-ракетным комплексом С-500 позволит обеспечивать не только плотную оборону столичного региона, но и гарантировать высокий уровень безопасности других частей страны. 

«А впоследствии, с увеличением выпуска и совершенствованием этих изделий, можно будет говорить уже о ПРО страны в целом и создании на этой основе воздушно-космической обороны всей Российской Федерации», – подчеркнул Хатылев.

Источник: https://vz.ru/politics/2020/4/16/1034658.html

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 34478 20440
    Серый 17 апреля 2020 в 17:29

    На каких мощностях Россия будет клепать свои противоспутниковые ракеты ?
    Через сколько лет хоть один дивизион поступит в войска ?
    И пока не поступили в достаточном количестве в войска , чего об этом трындеть ?

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    • 14357 7017
      BlackCatСерый 17 апреля 2020 в 17:33

      Серый, ты наверное не слышал про испытательные периоды?
      Клепать будут, и уже это делают.
      В ракете нет ничего хитрого.
      Это не прямоточный Авангард.
      Тут все куда более прозаично.

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    • 14357 7017
      BlackCatСерый 17 апреля 2020 в 17:38

      Серый, а ты, как истинный хохол, реагируешь на статьи о достижениях ВПК России.
      Маркер, жирный-жирный)…

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      1
    • 15766 600
      РусофилСерый 17 апреля 2020 в 17:39

      А зачем их клепать?
      Достаточно убедить ВСЕХ что они есть.
      Как вирус или полёт американцев на Луну.
      СССР притворятся что верит в полёты на Луну Путин притворяется что верит в вирус а американцы притворятся что верят в русские ракеты

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  • 8916 3321
    nikolay 17 апреля 2020 в 17:48

    Клепать противоспутниковые ракеты – глупость. Одних только спутников несколько десятков тысяч. Дешевле запустить пару космических кораблей в космос, установить между ними металлическую сеть, чтобы они сгребли все спутники в кучу и сбросили в Тихий океан.

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