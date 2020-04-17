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Коронакризис нанёс по Китаю сокрушительный удар

06:30. 17 апреля 2020 209 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
Коронакризис нанёс по Китаю сокрушительный удар | Русская весна

ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистику.

Согласно докладу, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (около 3 триллионов долларов — прим. ред.).

Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%.

В первом квартале 2019 года ВВП КНР вырос на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1587094229

Метки: Новости

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8914 3319
    nikolay 17 апреля 2020 в 9:36

    Этого следовало ожидать. Зато на полную мощность работают филиалы предприятий США на Тайване. Также работают предприятия Японии. А вот РФ и Украина терпят бедствие из-за отсутствия комплектующих из Китая, плюс закрыты магазины ширпотреба.

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    2
    • 15742 588
      Русофилnikolay 17 апреля 2020 в 11:23

      РФ терпит бедствие из-за падения цен на нефть.А Украина просто помирает. Там ничего не может не измениться не улучшиться.
      Просто агония

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      1
      • 2322 1720
        ИгорьРусофил 17 апреля 2020 в 11:43

        Россия при любой цене на нефть будет бедствие терпеть пока не научится торговать. Дельцов все конторы учат зарабатывать и на росте и на падении цен а монополист РФ не в состоянии заработать на своих позициях, она типа их не считает своими. Торговля ресурсами есть а биржи, даже биржи путевой нет. Украина и даже Прибалтика прицеплены к РФ паровозу т.е. нам будет звезда и им аналогично. Можно отцеплять прицеплять вагоны разгружать и ругать проводников но если паровозик ухнет вагончики уйдут за ним.

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        2
        • 15742 588
          РусофилИгорь 17 апреля 2020 в 11:46

          Есть и такое ))
          Но России просто НЕ ДАЮТ.
          Санкции.
          И любой товар из РФ покупать ЗАПРЕТИЛИ кроме нефти.
          Санкции даже на ” Маша и Медведь”.
          Ты не продашь если не покупают

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  • 9637 8447
    Руса 17 апреля 2020 в 11:54

    Китай скоро восстановится и это даст надежду увеличить
    российский нефтяной и газовый экспорт в эту страну, а значит
    и доходы в бюджет РФ.
    КНР наверстает упущенное и к концу года рост ВВП составит
    5,6-5,8% вместо запланированных 6%, в отличие от России,
    которая об этом может только мечтать.
    Китай может снизить и курс юаня по отношению к доллару, что
    также даст положительный результат для его экономики.
    Например, в 2003 году, когда в КНР была атипичная пневмония,
    тоже все паниковали, но прирост ВВП Китая в том году составил 10%.

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    1

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