Коронакризис нанёс по Китаю сокрушительный удар

ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистику.

Согласно докладу, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (около 3 триллионов долларов — прим. ред.).

Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%.

В первом квартале 2019 года ВВП КНР вырос на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.

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