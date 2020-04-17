Коронакризис нанёс по Китаю сокрушительный удар
ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистику.
Согласно докладу, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (около 3 триллионов долларов — прим. ред.).
Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%.
В первом квартале 2019 года ВВП КНР вырос на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1587094229
Этого следовало ожидать. Зато на полную мощность работают филиалы предприятий США на Тайване. Также работают предприятия Японии. А вот РФ и Украина терпят бедствие из-за отсутствия комплектующих из Китая, плюс закрыты магазины ширпотреба.
РФ терпит бедствие из-за падения цен на нефть.А Украина просто помирает. Там ничего не может не измениться не улучшиться.
Просто агония
Россия при любой цене на нефть будет бедствие терпеть пока не научится торговать. Дельцов все конторы учат зарабатывать и на росте и на падении цен а монополист РФ не в состоянии заработать на своих позициях, она типа их не считает своими. Торговля ресурсами есть а биржи, даже биржи путевой нет. Украина и даже Прибалтика прицеплены к РФ паровозу т.е. нам будет звезда и им аналогично. Можно отцеплять прицеплять вагоны разгружать и ругать проводников но если паровозик ухнет вагончики уйдут за ним.
Есть и такое ))
Но России просто НЕ ДАЮТ.
Санкции.
И любой товар из РФ покупать ЗАПРЕТИЛИ кроме нефти.
Санкции даже на ” Маша и Медведь”.
Ты не продашь если не покупают
Китай скоро восстановится и это даст надежду увеличить
российский нефтяной и газовый экспорт в эту страну, а значит
и доходы в бюджет РФ.
КНР наверстает упущенное и к концу года рост ВВП составит
5,6-5,8% вместо запланированных 6%, в отличие от России,
которая об этом может только мечтать.
Китай может снизить и курс юаня по отношению к доллару, что
также даст положительный результат для его экономики.
Например, в 2003 году, когда в КНР была атипичная пневмония,
тоже все паниковали, но прирост ВВП Китая в том году составил 10%.
Китай НИКОГДА не восстановится.
Смотрите на Детройт.