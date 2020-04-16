Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2020
- 08:55 Киев обнесли блокпостами (+ФОТО).
- 04:30 Потеря миллиардов: как власти решили помочь украинцам пережить карантин (ВИДЕО).
- 01:00 Верх цинизма: опубликованы кадры с банкета по поводу «голодомора» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:07 Почему украинцы не хотят икру?.
- Вчера 19:44 Донецкий национальный университет достойно справляется с дистанционным обучением, – Минобрнауки ДНР.
- Вчера 19:14 Восстановленная после боев больница в ЛНР готова принимать больных COVID-19.
- Вчера 18:44 На западе Украины 14 работников роддома заразились коронавирусом.
- Вчера 18:15 Почему порохоботов возвращают?.
Киев обнесли блокпостами (+ФОТО)
Сегодня на Украине усиливаются меры по борьбе с коронавирусом. В первую очередь это касается въезда и выезда в Киев — город обнесли девятью блокпостами.
Проверки должны начаться в 13:00, то есть с утра в город сможет заехать масса жителей пригородов, которые работают в Киеве.
До 13:00, как заявляют власти, будет проходить подготовка КПП и сужение дороги.
Кого и как будут проверять
Вчера чиновники анонсировали, что на блокпостах будут измерять температуру бесконтактными термометрами как водителям, так и пассажирам авто, в которых находится больше трех человек.
Есть и настораживающая информация: проверяющие могут проводить досмотр вещей, багажа, грузов.
Тем, у кого температура будет выше 37,5 и при этом будут признаки ОРВИ, обещают вызвать мобильные бригады, которые возьмут тест на коронавирус. Далее лиц с подозрением на Covid-19 отправят на домашнюю самоизоляцию.
Кроме того, на блокпосту могут потребовать справку об окончании самоизоляции или госпитализации, а без справки из столицы могут не выпустить.
Напомним, число выявленных случаев заражения на сегодняшний день — 3 764. Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская области — лидеры по числу зараженных. Рост заболевших вчера установил новый рекорд.
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Потеря миллиардов: как власти решили помочь украинцам пережить карантин (ВИДЕО)
Украинская журналистка Олеся Медведева рассказала о том, как выглядит карантин по-украински и как это отразится на жизни обычных граждан.
Первое, о чём рассказала блогер, — то, что на фоне других стран мира, которые выделяют миллиарды и триллионы долларов и евро на поддержку своих экономик, украинским предприятиям не досталось ничего. Есть какие-то отдельные инфраструктурные проекты, которые финансируются, но такое доступно только близким к власти компаниям, которые освоили строительство и ремонты.
Второе — это то, что пенсионерам обещана лишь индексация пенсий. Которую, как уточнила Медведева, должны были провести ещё в марте, но перенесли на май.
«А также доплата по одной тысяче гривен всем, у кого пенсия меньше 5 тысяч гривен», — добавила она.
Третий момент — это люди, которые остались без работы. Им обещают выплачивать пособие в размере от 1000 до 8400 гривен в зависимости от стажа и официальной заработной платы.
«Подавляющее большинство будет получать меньше, чем 3000 гривен. То есть, меньше 100 евро», — сказала Медведева.
Далее она отметила, что людям, которые взяли отпуск за свой счёт или их предприятия находятся на простое, через из предприятия государство может выдать им две трети их заработной платы.
«Но эта сумма не должна превышать минимальную заработную плату, — подчеркнула блогер. — То есть, она будет не более, чем 4 700 гривен».
В общем, живи как хочешь и ещё не факт, что в новопринятом бюджете на все эти выплаты хватит денег. Так как доходы в 2020 году уменьшатся на 119,74 млрд гривен или 11 процентов. Ранее в Раде заявили, что ещё до карантина они упали на 15 процентов. А сейчас наблюдается ещё большее падение, потому что значительная часть бизнеса стоит.
По словам блогера, это означает, что дефицит в украинском бюджете вырастет больше, чем в три раза — с 96, 27 млрд до почти 300 млрд гривен, что составляет более 25 процентов от расходной части.
«Расходы бюджета вырастут на 82,39 млрд гривен до почти 1,2 трлн гривен. Львиную долю этого роста возьмёт на себя новосозданный стабилизационный фонд или фонд по борьбе с коронавирусом, а также Пенсионный фонд», — пояснила журналистка.
При этом ВВП упадёт на 4,8 процентов, а инфляция вырастет на 6. И её показатель станет — 11,6 процента в год.
Так, с учётом инфляции на 4,5 процента упадёт реальная средняя заработная плата, которая составит 10 700 гривен.
«Также из бюджета убрали норму о том, что Кабмин должен приложить усилия для увеличения прожиточного минимума до суммы 4 200 гривен. В этом году этого не случится», — «обрадовала» Медведева.
В бюджете также заложено снижение экспорта на 5,5 процентов и снижение импорта — на 10 процентов. Таким образом, дефицит торгового баланса составит $8,3 млрд.
В финальной версии переписанного бюджета внутренний долг страны вырос на $4,4 млрд гривен, а внешний — $на 4,4 млрд.
«Если прибавить $3 млрд уже заложенного в нынешний бюджет долга, то общая долговая нагрузка на наш бюджет на этот год составляет более 11 млрд долларов», — суммировала Медведева.
Также в обновлённом бюджете-2020 урезали на 8 млрд гривен сумму на субсидии.
А вот Фонд борьбы с коронавирусом (он же стабилизационный фонд), сначала должен был насчитывать 120 млрд гривен, но в итоге его урезали почти до 64 млрд гривен. Остальные куда-то перераспределили.
«Этот фонд должен заниматься доплатами врачам, закупками медоборудования, пособиями людям, которые потеряли работу. Но вряд ли этой оставшейся суммы будет достаточно. Медики говорят, что этой суммы даже не хватит на полноценную борьбу с коронавирусом», — заметила журналистка.
На финансирование Нацслужбы здоровья дадут ещё дополнительных 16 млрд. Они пойдут на инфекционное отделение и лечение коронавируса, чего не было предусмотрено на втором этапе медреформы. И поэтому новый бюджет, как пояснила Медведева, «исправляет ошибку и это не есть плохо».
Меньше денег получат местные власти, так как общий минус для местных бюджетов составит порядка 9, а то 10 млрд гривен.
«Также ограничат зарплаты чиновникам на время карантина. Они ограничатся десятью минимальными зарплатами. То есть, зарплата чиновников даже самого высокого ранга не должна будет превышать 47 тыс гривен (судьям, нардепам, сотрудникам НАБУ, прокурорским, депутатам, членам наблюдательных советов и другим). Но если карантин закончится в мае, то с мая им снова вернут все надбавки и многотысячные зарплаты», — рассказала блогер.
Очевидно, что последствия карантина страна будет расхлёбывать как минимум до конца этого года, подчеркнула Медведева.
Но хуже всего во всей этой ситуации то, что многие действительно потеряют свой бизнес, так как государство абсолютно никак не собирается их поддерживать. В новом украинском бюджете об этом нет ни строчки. Как он дальше будет выживать — это никому неизвестно.
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Верх цинизма: опубликованы кадры с банкета по поводу «голодомора» (ФОТО, ВИДЕО)
Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский опубликовал фото и видео, снятые на банкете по поводу «голодомора». Мероприятие было организовано в 2018 году тогдашним директором Института нацпамяти, а в настоящее время нардепом от «Европейской солидарности» Владимиром Вятровичем.
Бужанский сопроводил кадры эмоциональным постом в своем телеграм-канале. Также он обнародовал скрин меню «голодоморного» банкета.
«Да, так вот, по поводу банкета на форуме, посвященном 85 годовщине Голодомора, организованном Вятровичем в 18 году.
Того самого, по поводу возможных хищений средств на организацию которого ГБР завело уголовное дело, и вызвало Вятровича на допрос.
Эти фото и видео сделаны 22 ноября 2018 года.
Вы ж слышали вопли Вятровича?
О том, что уголовное дело очень выгодно России, о том, что Империя нанесла ему очередной удар и т. д.
А теперь давайте посмотрим на фото внимательно.
Вам не кажется, что это верх цинизма, жрать пирожные и блинчики с красной рыбой на мероприятии, посвященном Голодомору?
Мне кажется, что это плевок в сторону тех, кто умер от голода, в сторону их памяти.
Второй вопрос.
Вам не кажется, что на видео, кстати, там в конце и сам Вятрович мелькнул, не четыреста человек, а немного меньше?
Немного меньше шестидесяти, если верить глазам и словам очевидцев.
Вам не кажется, что скорбя о погибших от голода, гости не могли за три дня сожрать пирожных на пол миллиона гривен бюджетных денег?
И последнее.
Вам не кажется, что вор, спекулирующий трагедией Голодомора, это куда хуже, чем просто вор?
У меня всё».
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Почему украинцы не хотят икру?
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Донецкий национальный университет достойно справляется с дистанционным обучением, – Минобрнауки ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Восстановленная после боев больница в ЛНР готова принимать больных COVID-19
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На западе Украины 14 работников роддома заразились коронавирусом
Фото: Reuters
В Ивано-Франковской области Украины 14 сотрудников роддома Калушской центральной районной больницы (ЦРБ) заразились коронавирусом COVID-19, его работа приостановлена, передает RT.
Отмечается, что беременных и рожениц в роддоме в настоящее время нет.
По данным на 15 апреля, на Украине зафиксировано 3764 случая заболевания COVID-19.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Почему порохоботов возвращают?
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Украина.
“Тотальный карантин и МВФ”. Олеся Медведева.
https://www.youtube.com/watch?v=XjlxHKPhqqc