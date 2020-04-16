Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2020

Украинская журналистка Олеся Медведева рассказала о том, как выглядит карантин по-украински и как это отразится на жизни обычных граждан.

Первое, о чём рассказала блогер, — то, что на фоне других стран мира, которые выделяют миллиарды и триллионы долларов и евро на поддержку своих экономик, украинским предприятиям не досталось ничего. Есть какие-то отдельные инфраструктурные проекты, которые финансируются, но такое доступно только близким к власти компаниям, которые освоили строительство и ремонты.

Второе — это то, что пенсионерам обещана лишь индексация пенсий. Которую, как уточнила Медведева, должны были провести ещё в марте, но перенесли на май.

«А также доплата по одной тысяче гривен всем, у кого пенсия меньше 5 тысяч гривен», — добавила она.

Третий момент — это люди, которые остались без работы. Им обещают выплачивать пособие в размере от 1000 до 8400 гривен в зависимости от стажа и официальной заработной платы.

«Подавляющее большинство будет получать меньше, чем 3000 гривен. То есть, меньше 100 евро», — сказала Медведева.

Далее она отметила, что людям, которые взяли отпуск за свой счёт или их предприятия находятся на простое, через из предприятия государство может выдать им две трети их заработной платы.

«Но эта сумма не должна превышать минимальную заработную плату, — подчеркнула блогер. — То есть, она будет не более, чем 4 700 гривен».

В общем, живи как хочешь и ещё не факт, что в новопринятом бюджете на все эти выплаты хватит денег. Так как доходы в 2020 году уменьшатся на 119,74 млрд гривен или 11 процентов. Ранее в Раде заявили, что ещё до карантина они упали на 15 процентов. А сейчас наблюдается ещё большее падение, потому что значительная часть бизнеса стоит.

По словам блогера, это означает, что дефицит в украинском бюджете вырастет больше, чем в три раза — с 96, 27 млрд до почти 300 млрд гривен, что составляет более 25 процентов от расходной части.

«Расходы бюджета вырастут на 82,39 млрд гривен до почти 1,2 трлн гривен. Львиную долю этого роста возьмёт на себя новосозданный стабилизационный фонд или фонд по борьбе с коронавирусом, а также Пенсионный фонд», — пояснила журналистка.

При этом ВВП упадёт на 4,8 процентов, а инфляция вырастет на 6. И её показатель станет — 11,6 процента в год.

Так, с учётом инфляции на 4,5 процента упадёт реальная средняя заработная плата, которая составит 10 700 гривен.

«Также из бюджета убрали норму о том, что Кабмин должен приложить усилия для увеличения прожиточного минимума до суммы 4 200 гривен. В этом году этого не случится», — «обрадовала» Медведева.

В бюджете также заложено снижение экспорта на 5,5 процентов и снижение импорта — на 10 процентов. Таким образом, дефицит торгового баланса составит $8,3 млрд.

В финальной версии переписанного бюджета внутренний долг страны вырос на $4,4 млрд гривен, а внешний — $на 4,4 млрд.

«Если прибавить $3 млрд уже заложенного в нынешний бюджет долга, то общая долговая нагрузка на наш бюджет на этот год составляет более 11 млрд долларов», — суммировала Медведева.

Также в обновлённом бюджете-2020 урезали на 8 млрд гривен сумму на субсидии.

А вот Фонд борьбы с коронавирусом (он же стабилизационный фонд), сначала должен был насчитывать 120 млрд гривен, но в итоге его урезали почти до 64 млрд гривен. Остальные куда-то перераспределили.

«Этот фонд должен заниматься доплатами врачам, закупками медоборудования, пособиями людям, которые потеряли работу. Но вряд ли этой оставшейся суммы будет достаточно. Медики говорят, что этой суммы даже не хватит на полноценную борьбу с коронавирусом», — заметила журналистка.

На финансирование Нацслужбы здоровья дадут ещё дополнительных 16 млрд. Они пойдут на инфекционное отделение и лечение коронавируса, чего не было предусмотрено на втором этапе медреформы. И поэтому новый бюджет, как пояснила Медведева, «исправляет ошибку и это не есть плохо».

Меньше денег получат местные власти, так как общий минус для местных бюджетов составит порядка 9, а то 10 млрд гривен.

«Также ограничат зарплаты чиновникам на время карантина. Они ограничатся десятью минимальными зарплатами. То есть, зарплата чиновников даже самого высокого ранга не должна будет превышать 47 тыс гривен (судьям, нардепам, сотрудникам НАБУ, прокурорским, депутатам, членам наблюдательных советов и другим). Но если карантин закончится в мае, то с мая им снова вернут все надбавки и многотысячные зарплаты», — рассказала блогер.

Очевидно, что последствия карантина страна будет расхлёбывать как минимум до конца этого года, подчеркнула Медведева.

Но хуже всего во всей этой ситуации то, что многие действительно потеряют свой бизнес, так как государство абсолютно никак не собирается их поддерживать. В новом украинском бюджете об этом нет ни строчки. Как он дальше будет выживать — это никому неизвестно.

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