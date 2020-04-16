Идиоты в незаконной САМОизоляции (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Насколько законна самоизоляция? Почему президент не объявляет чрезвычайное положение, но нас заставляют сидеть по домам, получать электронные пропуска с QR кодом и наказывают за несоблюдение самоизоляции. Говорят, что всё это незаконно, власть нарушает законодательство Российской Федерации.
Зачем Путин купил Сбербанк? https://youtu.be/1Bc0TkiY6qg
Почему Путин повысил налоги? https://youtu.be/5SbxcZiVzEw
Путин и коронавирус против американской нефти https://youtu.be/Au6kMcMxv0s
Почему Путин повысил курс доллара? https://youtu.be/97kgbdDcosA
Сдаётся мне,что когда сочиняли нонешнюю конституцию,уже знали,что будет такая ситуация.Даже не только знали,а была в плане на столетие.А два закона конституции,друг другу противоречащих-это чисто жидовская придумка
Точно! и даже более того: пытаются закончить запланированное в 1917 году…
Идиоты те, кто нарушает самоизоляцию, помогая заболеть остальным, и имея собственный риск гибели.
Ибо чем больше болеет людей – тем сильнее удар по экономике и конечному благосостоянию всех.
Так что вперёд – нарушать, болеть, погибать, уничтожая все.
Власти Мурманской области в борьбе с распространением коронавируса решили применить ноу-хау — закупить до 2 тыс. трекер-браслетов для зараженных граждан с функцией отслеживания их передвижений. Чиновники уже выделили около 1,5 млн руб. на 120 устройств — с их помощью власти надеются избежать перегрузки медучреждений больными.
Фашистский полицейский беспредел.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Vk__XQA7F-g&feature=emb_title