Идиоты в незаконной САМОизоляции (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Насколько законна самоизоляция? Почему президент не объявляет чрезвычайное положение, но нас заставляют сидеть по домам, получать электронные пропуска с QR кодом и наказывают за несоблюдение самоизоляции. Говорят, что всё это незаконно, власть нарушает законодательство Российской Федерации.



Зачем Путин купил Сбербанк? https://youtu.be/1Bc0TkiY6qg

Почему Путин повысил налоги? https://youtu.be/5SbxcZiVzEw

Путин и коронавирус против американской нефти https://youtu.be/Au6kMcMxv0s

Почему Путин повысил курс доллара? https://youtu.be/97kgbdDcosA





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WDYcCvX8M68