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Идиоты в незаконной САМОизоляции (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

08:58. 16 апреля 2020 204 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

Артём Войтенков: Насколько законна самоизоляция? Почему президент не объявляет чрезвычайное положение, но нас заставляют сидеть по домам, получать электронные пропуска с QR кодом и наказывают за несоблюдение самоизоляции. Говорят, что всё это незаконно, власть нарушает законодательство Российской Федерации.

Зачем Путин купил Сбербанк? https://youtu.be/1Bc0TkiY6qg
Почему Путин повысил налоги? https://youtu.be/5SbxcZiVzEw
Путин и коронавирус против американской нефти https://youtu.be/Au6kMcMxv0s
Почему Путин повысил курс доллара? https://youtu.be/97kgbdDcosA

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WDYcCvX8M68

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 287 125
    Александр 16 апреля 2020 в 9:22

    Сдаётся мне,что когда сочиняли нонешнюю конституцию,уже знали,что будет такая ситуация.Даже не только знали,а была в плане на столетие.А два закона конституции,друг другу противоречащих-это чисто жидовская придумка

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    1
  • 14293 6969
    BlackCat 16 апреля 2020 в 9:34

    Идиоты те, кто нарушает самоизоляцию, помогая заболеть остальным, и имея собственный риск гибели.
    Ибо чем больше болеет людей – тем сильнее удар по экономике и конечному благосостоянию всех.
    Так что вперёд – нарушать, болеть, погибать, уничтожая все.

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    1
  • 8900 3305
    nikolay 16 апреля 2020 в 10:09

    Власти Мурманской области в борьбе с распространением коронавируса решили применить ноу-хау — закупить до 2 тыс. трекер-браслетов для зараженных граждан с функцией отслеживания их передвижений. Чиновники уже выделили около 1,5 млн руб. на 120 устройств — с их помощью власти надеются избежать перегрузки медучреждений больными.

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  • 8900 3305
    nikolay 16 апреля 2020 в 10:24

    Фашистский полицейский беспредел.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Vk__XQA7F-g&feature=emb_title

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