Что делать, если на тебя чихнули на улице?
17:54. 15 апреля 2020 281 просмотр 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Телеканал «Звезда» в новой рубрике «Советы врача» расскажет о том, какие действия стоит предпринять, если на вас чихнули на улице во время эпидемии коронавируса.
Мы попросили врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, как действовать в такой ситуации.
Подробности на https://tvzvezda.ru
50гр водки, чихнуть в ответ, и леща хорошего чтоб больше не делал так))
Чё за чушь ? Сразу – в пятак !
Так они вдвоем чихнули, чтобы был повод дать в пятак вам.
- Пиши… Причина смерти – коронавирус…
- Доктор, Вы же сами видите, что это – огнестрел…
- Да, это – сопутствующее заболевание…