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Что делать, если на тебя чихнули на улице?

17:54. 15 апреля 2020 281 просмотр 4 коммент. Опубликовал:

Телеканал «Звезда» в новой рубрике «Советы врача» расскажет о том, какие действия стоит предпринять, если на вас чихнули на улице во время эпидемии коронавируса.

Мы попросили врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, как действовать в такой ситуации.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9iY8M5MpaMA

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