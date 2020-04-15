Что делать, если на тебя чихнули на улице?

Телеканал «Звезда» в новой рубрике «Советы врача» расскажет о том, какие действия стоит предпринять, если на вас чихнули на улице во время эпидемии коронавируса.



Мы попросили врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, как действовать в такой ситуации.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9iY8M5MpaMA