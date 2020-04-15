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Бомбардировщик Пе-2: смертоносная «Пешка» войны

17:52. 15 апреля 2020 221 просмотр 18 коммент. Опубликовал:

Пе-2 – самый массовый бомбардировщик Красной армии времен войны. Его вклад в Победу сложно переоценить.

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#фронтовыелегенды75

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M1qudMS9vmI

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18 Комментариев » Оставить комментарий


  • 15650 560
    Русофил 15 апреля 2020 в 18:03

    Сталин этими пешками мог победить Гитлера 23 июня 1941 просто массовым налётом на Румынию.
    Но….
    Не полетели пешки.
    Не надо это было Сталину

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  • 9597 8407
    Руса 15 апреля 2020 в 19:55

    Пикирующий бомбардировщик Пе-2 стал таким же символом ВОВ,
    как пистолет-пулемет ППШ, танк Т-34 или реактивный гвардейский
    миномет “катюша”.
    В серию самолет пошел 23 июня 1940 года, ровно за год до
    начала войны, а к 22 июня 1941 года было уже 391 Пе-2, из них
    180 служили в приграничных округах. Несмотря на колоссальные
    потери, с первых дней войны скоростной бомбардировщик проявил
    себя великолепно и стал массовым самолетом, громившим войска
    вермахта до полной Победы в 1945 году.

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    1
    • 13350 10086
      SergeevРуса 15 апреля 2020 в 20:00

      Громили конечно отважно, но за месяц авиаполки теряли почти весь авиапарк.

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      • 9597 8407
        РусаSergeev 15 апреля 2020 в 20:06

        Потому что Пе-2, особенно в начале войны, был недостаточно изучен и освоен пилотами, но это уже не вина погибшего конструктора Петлякова.
        Вечная память ему и его помощникам, создавшим такую машину.

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        • 13350 10086
          SergeevРуса 15 апреля 2020 в 20:47

          На всех советских истребителях главный недостаток это двигатель, планеры может были даже лучше немецких, но двигатели сводили все преимущества планера на нет. Пешки так и не научились бомбить с пикирования, потому как у них изначально отсутствовал автомат вывода из пике как на U-87 “Штука”.

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          • 9597 8407
            РусаSergeev 15 апреля 2020 в 20:53

            В том то и дело, что наши на Пе-2 не сразу, но научились
            бомбить с пикирования. Например, летчики И. Полбина.
            Немцы очень боялись этих самолетов.

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          • 13350 10086
            SergeevРуса 15 апреля 2020 в 21:06

            Не все научились, а сколько погибло при этой учебе.

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            1
          • 9597 8407
            РусаSergeev 15 апреля 2020 в 21:12

            Война без потерь не бывает. Вспомните фильм “В бой идут одни старики”, пацаны после краткосрочных курсов занимали места погибших у штурвала, а опыт приобретали уже в боях.
            К концу войны также сложилось и в немецкой авиации, когда
            их асов почти всех уничтожили наши.

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    • 13350 10086
      SergeevРуса 15 апреля 2020 в 20:02

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  • 13350 10086
    Sergeev 15 апреля 2020 в 19:59

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    • 15650 560
      РусофилSergeev 15 апреля 2020 в 20:07

      Из Крыма?
      Да ладно…….))
      Дальность полета Пе-2

      - 1200 км
      http://oruzhie.info/voennye-samolety/532-pe-2
      Расстояние Крым-Плоешти 576 км (по прямой)
      И авиация такая штука которую можно В ОДИН ДЕНЬ собрать ВСЮ на одном аэродроме и устроить то что устраивали американцы.
      МАССИРОВАННАЯ бомбардировка.
      Тысячу только пешек по тонне каждая это ТЫСЯЧУ ТОНН.
      Это ядерный взрыв

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      • 13350 10086
        SergeevРусофил 15 апреля 2020 в 20:40

        Не забывайте что самолёты по прямой не летают, это раз. Дальность полета зависит от груза, на максимальной дальности это килограмм двести, это два. Но нужно ещё долететь, вот ведь незадача их ещё и истребители могли сбить это три. ПЕ-2 по отзывам летчиков весьма своенравный самолётик, и в начале войны их было от силы сотни три, это четыре. ПЕ-2 хоть и считался пикирующим, в бомбометании с отвестного пикирования не применялся, это пять. С горизонтального полета попасть одной из двух бомб было невозможно, горизонтальная бомбардировка это ковровая как наиболее эффективная, но для этого на пешке бомб должно быть как минимум несколько десятков.

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        1
        • 15650 560
          РусофилSergeev 15 апреля 2020 в 20:54

          Да всё я знаю. И ПЕ-2 был не единственный и вариантов было более чем МНОГО.
          И собрать в Евпатории тысячу или три тысячи брмьардировщиков и навесить доп.баки и устроить ОДИН не СТО а ОДИН хотя-бы массовый налёт итд.
          Но ВООБЩЕ ничего не делали.

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          • 13350 10086
            SergeevРусофил 15 апреля 2020 в 21:12

            Но разговор то о пешках. Да и остальной авиапарк оставлял желать лучшего. Дальние беззащитны днём, а ночью бомбить только освещенные города хорошо, да и то не факт что попадут куда надо. Средние по дальности не дотягивали, а если и дотягивали то боезапас мизерным был, от силы пара шутих для испуга. Так что не бомбили в основном не потому что не хотели,ма просто не могли.

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            1
          • 15650 560
            РусофилSergeev 15 апреля 2020 в 21:18

            Для прикрытия тысячи бомберов можно выделить сотни полторы истребителей.
            Против ДВАДЦАТИ немецких в Румынии.
            Впрочем что гадать.
            НИЧЕГО не делали.
            Сливали Красную армию весь 1941

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          • 9597 8407
            РусаРусофил 15 апреля 2020 в 21:55

            Советские летчики в 1941 году бомбили не только Румынию,
            но и Германию.
            https://cont.ws/@sts1775/1035333

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          • 15650 560
            РусофилРуса 15 апреля 2020 в 21:59

            Германию бомбили ЗАЧЕМ?
            Они и Финляндию бомбили и Чёрное море.
            Бомбили что угодно кроме того что НАДО.

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