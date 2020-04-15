Бомбардировщик Пе-2: смертоносная «Пешка» войны
Пе-2 – самый массовый бомбардировщик Красной армии времен войны. Его вклад в Победу сложно переоценить.
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#фронтовыелегенды75
Сталин этими пешками мог победить Гитлера 23 июня 1941 просто массовым налётом на Румынию.
Но….
Не полетели пешки.
Не надо это было Сталину
Пешки до Плоешти не долетели бы. Ну или долетели, но обратно уже нет.
Пикирующий бомбардировщик Пе-2 стал таким же символом ВОВ,
как пистолет-пулемет ППШ, танк Т-34 или реактивный гвардейский
миномет “катюша”.
В серию самолет пошел 23 июня 1940 года, ровно за год до
начала войны, а к 22 июня 1941 года было уже 391 Пе-2, из них
180 служили в приграничных округах. Несмотря на колоссальные
потери, с первых дней войны скоростной бомбардировщик проявил
себя великолепно и стал массовым самолетом, громившим войска
вермахта до полной Победы в 1945 году.
Громили конечно отважно, но за месяц авиаполки теряли почти весь авиапарк.
Потому что Пе-2, особенно в начале войны, был недостаточно изучен и освоен пилотами, но это уже не вина погибшего конструктора Петлякова.
Вечная память ему и его помощникам, создавшим такую машину.
На всех советских истребителях главный недостаток это двигатель, планеры может были даже лучше немецких, но двигатели сводили все преимущества планера на нет. Пешки так и не научились бомбить с пикирования, потому как у них изначально отсутствовал автомат вывода из пике как на U-87 “Штука”.
В том то и дело, что наши на Пе-2 не сразу, но научились
бомбить с пикирования. Например, летчики И. Полбина.
Немцы очень боялись этих самолетов.
Не все научились, а сколько погибло при этой учебе.
Война без потерь не бывает. Вспомните фильм “В бой идут одни старики”, пацаны после краткосрочных курсов занимали места погибших у штурвала, а опыт приобретали уже в боях.
К концу войны также сложилось и в немецкой авиации, когда
их асов почти всех уничтожили наши.
.
.
Из Крыма?
Да ладно…….))
Дальность полета Пе-2
- 1200 км
http://oruzhie.info/voennye-samolety/532-pe-2
Расстояние Крым-Плоешти 576 км (по прямой)
И авиация такая штука которую можно В ОДИН ДЕНЬ собрать ВСЮ на одном аэродроме и устроить то что устраивали американцы.
МАССИРОВАННАЯ бомбардировка.
Тысячу только пешек по тонне каждая это ТЫСЯЧУ ТОНН.
Это ядерный взрыв
Не забывайте что самолёты по прямой не летают, это раз. Дальность полета зависит от груза, на максимальной дальности это килограмм двести, это два. Но нужно ещё долететь, вот ведь незадача их ещё и истребители могли сбить это три. ПЕ-2 по отзывам летчиков весьма своенравный самолётик, и в начале войны их было от силы сотни три, это четыре. ПЕ-2 хоть и считался пикирующим, в бомбометании с отвестного пикирования не применялся, это пять. С горизонтального полета попасть одной из двух бомб было невозможно, горизонтальная бомбардировка это ковровая как наиболее эффективная, но для этого на пешке бомб должно быть как минимум несколько десятков.
Да всё я знаю. И ПЕ-2 был не единственный и вариантов было более чем МНОГО.
И собрать в Евпатории тысячу или три тысячи брмьардировщиков и навесить доп.баки и устроить ОДИН не СТО а ОДИН хотя-бы массовый налёт итд.
Но ВООБЩЕ ничего не делали.
Но разговор то о пешках. Да и остальной авиапарк оставлял желать лучшего. Дальние беззащитны днём, а ночью бомбить только освещенные города хорошо, да и то не факт что попадут куда надо. Средние по дальности не дотягивали, а если и дотягивали то боезапас мизерным был, от силы пара шутих для испуга. Так что не бомбили в основном не потому что не хотели,ма просто не могли.
Для прикрытия тысячи бомберов можно выделить сотни полторы истребителей.
Против ДВАДЦАТИ немецких в Румынии.
Впрочем что гадать.
НИЧЕГО не делали.
Сливали Красную армию весь 1941
Советские летчики в 1941 году бомбили не только Румынию,
но и Германию.
https://cont.ws/@sts1775/1035333
Германию бомбили ЗАЧЕМ?
Они и Финляндию бомбили и Чёрное море.
Бомбили что угодно кроме того что НАДО.