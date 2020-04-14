Помни, Вена. О чем свидетельствуют рассекреченные документы Минобороны России

75 лет назад, 13 апреля 1945 года, Красная армия освободила один из самых красивых городов Европы. ТАСС — о некоторых ранее неизвестных фактах Венской операции, содержащихся в документах Центрального архива военного ведомства.

Историки считают, что операция по освобождению Вены стала одним из выдающихся образцов военного искусства на завершающем этапе Великой Отечественной войны. К 75-летию этого события российское военное ведомство рассекретило архивные документы. Мультимедийный раздел «Венский вальс Победы» на официальном сайте публикует боевые донесения и сводки с фронтов, отчеты и схемы действий войск, наградные листы, воспоминания и фотографии, которые дают представление об ожесточенном характере боев.

Как подчеркивают в Минобороны России, эта публикация является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Венская наступательная операция проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля. В течение нескольких дней советские войска, широко используя штурмовые группы, вели бои за каждый дом. 10 апреля части 4-й гвардейской армии овладели центральными кварталами города и отбросили врага за Дунайский канал.

Крепость Вены

Несмотря на то, что Вена была объявлена Адольфом Гитлером «крепостью» («укрепленным местом»), войска 3-го Украинского фронта маршала Советского Союза Федора Толбухина прорвались к столице Австрии с юга. Битва за австрийскую столицу носила ожесточенный и упорный характер. Красной Армии противостояли лучшие силы врага, в том числе танковые дивизии войск СС, офицеры венских военных училищ и команды моряков.

«13 апреля войска армии, сбивая противника, заняли в восточной части Вены 137 кварталов, мост через Дунай, северный и северо-западный вокзалы. К 14:00 противник был полностью выбит из города, и боевые действия на его территории были закончены», — сообщается в журнале боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта за апрель 1945 года.

Остатки гарнизона в ночь на 14 апреля отступили с острова на левый берег Дуная и взорвали за собой Флорисдорфский мост. Удержанный советским десантом Имперский мост остался единственным мостом через Дунай в столице Австрии. В благодарность за сохранение моста по инициативе жителей Вены его в 1946 году назвали мостом Красной армии (Brucke der Roten Armee, название сменили по политическим мотивам в 1956 году).

Как свидетельствуют документы, только за последний день боев советскими войсками было уничтожено до 400 и взято в плен 570 солдат и офицеров противника. Захвачено 14 танков, 58 орудий, 52 пулемета, 820 винтовок, 116 мотоциклов, 347 автомашин, 19 паровозов, 1211 вагонов, а также завод и 14 складов с различными грузами.

Темп продвижения наших войск в течение восьми дней наступления до выхода на ближайшие подступы к Вене в среднем равнялся 20 км и колебался в пределах от 15 до 26 км. Снижение темпа до 15 км происходило лишь на рубежах, на которых приходилось с боем форсировать многочисленные речки. Из журнала боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта

В документе сообщается об оккупационных войсках в столице Австрии: «Противник собрал в городе свои наличные силы и бросает в бой все отдельные части, подразделения и полувоенные части Венского гарнизона. Поспешно производится мобилизация городской полиции, под угрозой расстрелов в отряды фольксштурма сгоняется совершенно необученное гражданское население. Мелкими группами (по 100–200 человек) подбрасывается подкрепление из глубины — из Чехии и Германии. В танковый полк 6-й танковой дивизии было дано в качестве подкрепления 105 солдат в возрасте 15–16 лет, имевших двухнедельную подготовку».

Противник воздвиг на улицах баррикады, произвел их минирование. Здания, особенно на перекрестках улиц, использовались как огневые точки, автоматчики и пулеметчики вели огонь из хороших и незаметных укрытий. Широкое применение нашли арторудия всех калибров. Из журнала боевых действий

Интерес также вызывают представленные в разделе Минобороны фотоматериалы, на которых видны оставленные немцами зенитные орудия, некоторые из них разбиты в результате прямого попадания снарядов. На показанных фото — пушка калибра 88 мм, находившаяся на вооружении Германии с 1932 по 1945 год и считающаяся одним из лучших зенитных орудий Второй мировой войны. Еще один интересный документ — рассекреченный подробный отчет о проведении силами Дунайской флотилии и 80-й гвардейской стрелковой дивизии десантной операции по захвату второго Венского моста 11 апреля 1945 года, по которому противник получал пополнение и обеспечивал свою группировку в Вене. Дерзкий прорыв кораблей и высадка десанта произвели на противника ошеломляющее впечатление. В документах говорится, что в течение двух дней десант численностью 105 бойцов выдерживал сильные атаки гитлеровцев с обоих берегов Дуная, удерживая мост в целости. «Противник неоднократно производил атаки, пытаясь сбросить десант с Дуная, но каждый раз они отбивались с большими для противника потерями. После высадки десанта противник пытался взорвать мост, но это ему не удалось», — сообщается в отчете о действиях десанта. Также там указываются потери: около 400 немецких солдат и офицеров; уничтожено два самоходных орудия, одна минометная батарея, 45 ружейно-пулеметных точек и подавлен огонь трех батарей. С нашей стороны — один погибший и семь раненых. «Презирая смерть, точно выполнил приказ» В боях за Вену советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество, о чем свидетельствуют многочисленные документы. Так, в ночь с 12 на 13 апреля 1945 года в уличных боях в Вене группе бойцов в составе четырех человек под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Кульнева для полного очищения города от немецко-фашистских захватчиков и дальнейшего развития наступления частей Красной армии за Дунай была поставлена задача «под покровом ночи пробраться через боевые порядки противника и перерезать провода к взрывчатым веществам, подложенным под мост через реку Дунай…» «Все подступы к мосту находились под сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем противника, а сам стратегический объект охранялся большой группой автоматчиков, тремя танками и несколькими бронетранспортерами, — говорится в политдонесении 3-го Украинского фронта от 20 апреля 1945 года. — Гвардии старший сержант Кульнев, презирая смерть, точно выполнил приказ командования. С группой в составе гвардии старшины Минина, гвардии красноармейцев Борисова и Маскальчука прорвались через вражескую оборону, по фермам моста добрались до его середины и перерезали провода заминированного объекта, а взрывчатые вещества сбросили в воду. Мост был сохранен. Части Красной армии стремительной атакой опрокинули и, преследуя его, продолжали наступление на левом берегу Дуная, пользуясь сохраненным мостом». Наградной лист гвардии старшего сержанта Андрея Кульнева © Минобороны России За этот подвиг Кульнев достоин присвоения звания Героя Советского Союза, отмечается в наградном листе. Еще один подвиг, который описывается в разделе Минобороны, в ходе Венской наступательной операции совершил гвардии младший сержант Алексей Пономарев. «28 марта при форсировании реки Нитра 10-й гвардейский казачий кавалерийский полк вел тяжелый бой. Немцы на противоположном берегу реки укрепились на заранее подготовленных рубежах, подтянули большое количество самоходных пушек, бронетранспортеров и яростно сопротивлялись. Младший сержант Пономарев был послан разведать расположение обороны и огневых средств противника. Он вплотную подполз к немецким траншеям, но был обнаружен группой немцев и вступил с ними в неравный рукопашный бой. Трех фашистов тов. Пономарев уничтожил, но сам был тяжело ранен», — говорится в наградном листе бойца. Затем гитлеровцы набросили ему на шею веревку и поволокли в траншею. «Они резали его ножами, кололи штыками, били тупым железом, добиваясь получить сведения о наших частях. Мужественный гвардеец-герой младший сержант Пономарев не проронил ни одного слова о разглашении военной тайны о наших частях», — сообщается в документе. Не добившись никаких данных от Пономарева, в лютой злобе гитлеровцы облили его бензином, подожгли и выбросили за траншеи. Принимая мучительную смерть, тов. Пономарев, окутавшись пламенем огня, из последних сил закричал: «Казаки-гвардейцы, я умираю за славу нашей Родины! За великого Сталина! Отомстите фашистам!» Из наградного листа Алексея Пономарева Наградной лист гвардии младшего сержанта Алексея Пономарева © Минобороны России Сообщается, что последние слова Пономарева были услышаны казаками-гвардейцами, и они «ответили на мучительную, но геройскую смерть своего боевого товарища — стремительным наступлением, враг был выбит, свою задачу полк выполнил». «Безнадежно больных закапывали заживо» Известно, что гитлеровцы не щадили и мирное австрийское население, а особенно жестокому обращению подвергались узники концлагерей для военнопленных. Так, в селе Кайзерштайнбрух был организован лагерь, в котором содержались военнопленные различных национальностей: русские, сербы, румыны, поляки, французы, англичане, американцы и итальянцы. Босых и раздетых узников заставляли трудиться по 12–14 часов в сутки на тяжелых земляных работах. Издевательства, избиения, голод, смерть от побоев и болезней были обыденными явлениями в лагере. Бывали дни, что от одного только туберкулеза умирали до 45 человек. В архивном документе сообщается, что всего в лагере умерло около 13 тыс. советских военнопленных. «Это был подлинный лагерь смерти, предназначенный для истребления военнопленных. Все лагерные порядки соответствовали этой цели — недостаточное питание, изнурительные работы, жуткие условия жизни и зверское обращение с пленными со стороны лагерного персонала. Я помню, как восемь русских офицеров, трое из которых были ранены, а у остальных была очень высокая температура, были все же вынуждены выйти на работу. Когда они, обессилев, в изнеможении опустились на землю, охранники избили их прикладами до потери сознания», — так описывает в своих показаниях один из узников концлагеря майор Николай Орлов. Больные, не проходя должного лечения, вынужденные ежедневно ходить по 10–15 км на тяжелую работу, были обречены на верную гибель. Доведенные до последней степени истощения, люди теряли сознание. Бывали случаи, что безнадежно больных закапывали в землю в бессознательном состоянии заживо. Из доклада военных врачей Соловьева и Вяцких, попавших в плен в 1941 году под Вязьмой и находившихся в лагере до его освобождения Особое место в документе также занимают свидетельства военнопленных о работе, проводимой в лагере власовцами. При лагере работали представители Русской освободительной армии (РОА), задачей которых была вербовка военнопленных в эту армию. «Власовцы не брезговали никакими средствами, чтобы заманить русских пленных в РОА. Однажды в течение 17 дней нас морили голодом. Потом явился какой-то майор из РОА в немецкой форме и заявил: «Тот, кто хочет наедаться досыта, пусть записывается в Русскую освободительную армию», — говорилось в документах. Лагерь смерти в Кайзерштайнбрухе был освобожден 4 апреля 1945 года. «4 апреля в 10 часов пришли наши освободители. Трудно описать наше счастье и ликование при виде советских войск. Красная Армия спасла нам жизнь!» — так об этом событии рассказывал военнопленный серб Панин Жарко. Приходу советской армии радовалось и местное население Австрии. Из опубликованных документов следует, что 23 мая 1945 года Государственный комитет обороны принял постановление №8719с о снабжении продовольствием населения Вены. Местным властям были переданы сотни тонн зерна, мясопродуктов, сахара, соли и других продуктов. Сами венцы говорили о том, что у них «исчез страх голода, а великодушие советского народа превзошло всякие ожидания». Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Вены, приказом Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина от 13 апреля 1945 года была объявлена благодарность, а наиболее отличившиеся соединения и части были представлены к присвоению наименования «Венских» и к награждению орденами. В 21:00 в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года учреждена медаль «За взятие Вены», которой были награждены все участники боев за город — более 270 тыс. советских воинов. Подготовил Роман Азанов по материалам документов Центрального архива Минобороны России

Обложка: Фото © ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/pomni-vena-o-chem-svidetelstvujut-rassekrechennye-dokumenty-minoborony-rossii-114714