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Подвигу 300 запорожцев 6 лет

13:52. 14 апреля 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

 6 лет, как Запорожье вошло в славную историю не только Новороссии, но и всего мира.

13 апреля 2014 года 300 безоружных запорожцев выстояли под ударами более чем двух тысяч вооружённых боевиков Коломойского и пары сотен местных "подхрюкивающих".

Подвиг непокорённых запорожцев является лишним доказательством силы Духа нашего единого народа. Наши ребята выстояли под градом ударов, продолжавшимся свыше 8 часов. 48 запорожцев получили телесные повреждения, 28 человек попали в больницы с ожогами от кислоты и огня, с переломами и травмами различной степени тяжести. Но они не сдались – не отдали георгиевские ленточки, триколоры и флаги "Славянской Гвардии", не выдали своих соратников на растерзание беснующейся толпе националистов в обмен на свободу, не встали на колени, как того требовали боевики. 300 запорожцев под ударами врага отстояли честь родного города. Они остались верны памяти своих непокорённых предков, доказав, что это наша земля и мы с неё не уйдём!


Весь мир увидел в этом торжество Русского Духа. Ребята своим поступком продолжили традицию запорожских казаков, называвших себя "русскими рыцарями"; своего земляка комбата Ерёменко, ценой собственной жизни спасшего батальон; и миллионов русских людей от Львова до Владивостока, от Закарпатья до Курил, от Бреста до Петропавловска-Камчатского.

Напомню ещё одну традицию нашего народа – традицию побеждать! Мы будем верны этой традиции! Победа будет за нами!

P.S. На следующий день на месте героического стояния 300 запорожцев появилась радуга. Мы русские, с нами Бог!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10029470.html

Метки: Запорожье, подвиг

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