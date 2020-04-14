Доцент МПГУ О.В.Поликашина на “Красной линии”. “Точка зрения. Бедность пораждает преступность”
13:45. 14 апреля 2020 41 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму.
“…пораждает…” Вообще-то правильнее – через “О”…
Бедность народа — оплот монархии. Богатство и свобода ведут к неповиновению и презрению властей. Свободный и богатый человек нетерпеливо переносит несправедливое и деспотическое правительство. Нужда и нищета лишают бодрости даже самого храброго, притупляют ум, приучают переносить рабство и под постоянным давлением своим отнимают у него ту энергию, которая необходима для того, чтобы стряхнуть с себя ярмо.
Томас Мор
Любой, даже самый уродливый и антинародный режим может быть сколь угодно долго устойчив до тех пор, пока у него есть социальная база и пока у него есть ресурс для того чтобы время от времени задабривать ключевые группы населения, обеспечивая их лояльность.
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон