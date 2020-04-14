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Доцент МПГУ О.В.Поликашина на “Красной линии”. “Точка зрения. Бедность пораждает преступность”

13:45. 14 апреля 2020 41 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9fLBq2S26x0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 29383 25597
    Вячеслав 14 апреля 2020 в 13:50

    “…пораждает…” Вообще-то правильнее – через “О”…

    Бедность народа — оплот монархии. Богатство и свобода ведут к неповиновению и презрению властей. Свободный и богатый человек нетерпеливо переносит несправедливое и деспотическое правительство. Нужда и нищета лишают бодрости даже самого храброго, притупляют ум, приучают переносить рабство и под постоянным давлением своим отнимают у него ту энергию, которая необходима для того, чтобы стряхнуть с себя ярмо.
    Томас Мор

    Любой, даже самый уродливый и антинародный режим может быть сколь угодно долго устойчив до тех пор, пока у него есть социальная база и пока у него есть ресурс для того чтобы время от времени задабривать ключевые группы населения, обеспечивая их лояльность.

    «Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон

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