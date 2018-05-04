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Доцент МПГУ А.Б. Ананченко: „История и нравственность”

15:54. 4 мая 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:
Отрадно, что идеи и положения Концепции Общественной Безопасности уже проникают даже в сообщество профессиональных историков.

И не суть важно, откуда доцент МПГУ А.Б.Ананченко почерпнул эти идеи. То ли прочитал статью ВП СССР, то ли додумался после разговоров с коллегами, то ли эгрегор посодействовал.

Факт налицо: обозначение истории главной и сложнейшей из наук, необходимость ввести нравственную компоненту в изучение истории, противодействовать формированию калейдоскопического мировоззрения – эти и другие положения КОБ отчетливо проговариваются в предлагаемом интервью.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, история, КОБ, мировоззрение, наука, нравственность, образование
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