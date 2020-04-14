Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

13 апреля – День освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков

13:46. 14 апреля 2020 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JYB-N9PIVUQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Александр Андрюхин: Черным по «Красному»
... также расстреливали. — Заключенных каждый день выгоняли на работы в поле...в Симферополе, в комендатуре переводчиком, поскольку хорошо знала немецкий язык. В апреле ...отстраивать дома. Двенадцать лет после освобождения Симферополя совхоз зализывал раны. Но ...
Миф о том, как Украина Крым захватила
... нужен самим. Никакого боя за «освобождение» Симферополя и уж тем более никакого..., как немецкие войска заставили украинские части покинуть Крым, 28 апреля 1918 года... захватывать русские территории. 5. Через день после «подвига» Болбочана УНР была...
75-летний юбилей. Как два русских штабс-капитана вышвырнули гитлеровцев за три дня из Севастополя
.... В этот же день, 8 апреля, Красная армия вышла ...апреля был освобожден город-герой Одесса. Заблокированная в Крыму 17-я немецкая... взял его 11 апреля. Путь на Симферополь оказался открытым. Таким...воздушной армии, совершившие за день 2105 самолёто-вылетов.Им ...
Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2017
...стороны ВСУ. 29 апреля 2017 Видео предоставлено ... прошлого века, один немецкий политик, пораженный как ... университет Вернадского в Симферополе: тогда Путин еще...дальше. В тот день дом моих знакомых ...взаимоотношения у освободителей и освобожденных. ОБСЕ никто не...
Севастополь. Возвращение
... поздравления по поводу освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков (13 апреля 1944г.) и был... на удивление немноголюден в воскресный день, такое впечатление, что он дремал..., где творилась история России! А День Победы – 9 мая собирал зрителей...
Неприступный для врагов
...года освобождением Севастополя закончилась немецкая оккупация Крыма Освобождение Крыма и Севастополя в апреле-...после чего атаковать в направлении Симферополя. Отдельной Приморской армии ставилась ..., прорвав в тот же день позиции противника, и ворвалась ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)