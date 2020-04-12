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События сплетаются в единую сеть. Дмитрий Перетолчин

18:52. 12 апреля 2020 294 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Что объединяет казалось бы не связанные между собой события. В чью пользу пока складывается текущая ситуация и каковы её наиболее вероятные краткосрочные и долгосрочные последствия. Об этом и многом другом рассказывает писатель и аналитик Дмитрий Перетолчин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6MxxicJdA2E

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