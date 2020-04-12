Россия действует на опережение в борьбе за сытые желудки
18:45. 12 апреля 2020 178 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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В России на уборку урожая планируют отправить заключённых, введены ограничения на вывоз зерновых, а посевная кампания в стране начата на две недели раньше обычного – всё это чистая правда, которая стала центральным поводом для спекуляций на этой неделе. Давайте вместе разберём тему без лишнего алармизма, но и без шапкозакидательства.