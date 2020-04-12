Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Россия действует на опережение в борьбе за сытые желудки

18:45. 12 апреля 2020 178 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус

В России на уборку урожая планируют отправить заключённых, введены ограничения на вывоз зерновых, а посевная кампания в стране начата на две недели раньше обычного – всё это чистая правда, которая стала центральным поводом для спекуляций на этой неделе. Давайте вместе разберём тему без лишнего алармизма, но и без шапкозакидательства.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9wIVFlND3VI

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Проект Эвакуация. Самоподрыв вулкана Йеллоустоун 2015-2016
...». Специальное полицейское снаряжение. Борьба с «зомби» особенно ..., является стрелять на опережение. Хаос будет агрессивным ...действия. Демократ нетолерантного террориста везде найдёт. Продолжается сближение России... же России. Много там спокойных, сытых лет?...
По новостям и событиям: "Восток - дело тонкое"
... давно научились играть на опережение с западными партнёрами. На... на любые действия Запада в сторону России было дрожание ...выполнила. Осталось России показать, как всем сытыми научиться жить ... руководители стран”. "Это борьба бульдогов под ковром, когда...
Дьявольское наваждение, или страшный трёхтомник
...надо платить.4. Ликвидация сытой и мирной жизни в... страны даже шло с опережением, и некоторые пункты третьего...полукровок, носила внутрипартийный характер борьбы за власть.Конфликт был ...надеюсь, понятно, что против России действуют все те же тайные силы...
КТО ПРОСПАЛ НАЧАЛО ПУТИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
...в России сложился и окреп кластер источников, на опережение ...стоит и говорить, что действия крайне осторожны, чтобы не...растущее расслоение населения на сытое меньшинство и нуждающееся большинство...Санкции стали поводом начать борьбу с системной коррупцией, что...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)