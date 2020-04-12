Освобождение Одессы: как закончились 907 дней оккупации города

10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу. Наступающие части 3-го Украинского фронта столкнулись не только с сопротивлением врага, но и экстраординарными погодными условиями

21 марта 1944 года в штабе командующего 8-й гвардейской армией генерала Василия Чуйкова раздался телефонный звонок. На другом конце провода был командир кавалерийско-механизированной группы Исса Плиев, который месяц спустя получит свою первую звезду Героя Советского Союза. Звал на обед — ожидались высокие гости: начальник Генштаба маршал Василевский и генерал армии Малиновский. На встрече гости обнародовали ближайшую задачу: форсировать реку Южный Буг и начать наступление на Одессу.

На подступах к Одессе, апрель 1944 года © ТАСС

Живые кони — не чета «железным»

Чуйкову было над чем задуматься. Ранее его армия смогла захватить несколько плацдармов на противоположном берегу быстрой реки, но вмешалась погода. С моря задул сильный ветер, и в Бугском лимане резко повысился уровень воды, затапливая прибрежные участки. Окопавшиеся было части пришлось переправить обратно. Артиллерии не хватало снарядов, а плавсредств и вовсе не было. Только мост мог выдержать переброску танков и тягачей на другой берег. Но его ещё надо было построить, а из чего? В степях не найти подходящей древесины.

Переправа под Одессой

Проблемы со снабжением наступающих советских войск возникли из-за небывало дождливой весны, превратившей дороги в непроходимую грязь. Маршал Александр Василевский в своих мемуарах вспоминал: «Много я повидал на своем веку распутиц. Но такой грязи и такого бездорожья, как зимой и весной 1944 года, не встречал ни раньше, ни позже. Буксовали даже тракторы и тягачи. Артиллеристы тащили пушки на себе. Бойцы с помощью местного населения переносили на руках снаряды и патроны от позиции к позиции за десятки километров». Во многих случаях наступление велось небольшими пехотными подразделениями, снабженными легкими 45-миллиметровыми орудиями, которые ещё можно было протащить по грязи. В столь экстремальных условиях пригодились конники Плиева, на четвертый год войны доказавшие свою эффективность.

Много я повидал на своем веку распутиц. Но такой грязи и такого бездорожья, как зимой и весной 1944 года, не встречал ни раньше, ни позже. Буксовали даже тракторы и тягачи. Артиллеристы тащили пушки на себе. Бойцы с помощью местного населения переносили на руках снаряды и патроны от позиции к позиции за десятки километров. Александр Василевский, Маршал Советского Союза. Из мемуаров

Но даже им приходилось нелегко. Плиев вспоминал о тяжелейших условиях последних дней наступления: «Сильный ветер давил густой снежной массой. Стараясь согреться, казаки спешились. Они шли боком, подавшись вперед, с трудом сдерживая напор снега и ветра… Шли на последних запасах физических сил и неистощимой воле… Люди устали до той крайности, когда угрожающе теряется контроль над собой, притупляется чувство восприятия. Человек становится безразличным даже к опасности». Многочисленные широкие лиманы, глубокие и разветвленные балки затрудняли продвижение советских войск. Однако немцы откатывались назад ещё быстрее — они явно начали сдавать психологически. Тревожили их и партизаны, внезапно нападавшие на тылы разрозненных частей вермахта. Благодаря дававшим укрытие катакомбам, партизан в окрестностях Одессы было особенно много. На протяжении двух с лишним лет оккупации немцы пытались с ними бороться, но безуспешно — слишком велика и сложна была система подземных каменоломен. Бой на окраине Одессы Тройной удар В начале 1944 года юго-западное направление в планах Ставки Верховного главнокомандования считалось приоритетным. Войскам трех Украинских фронтов ставилась задача разгромить немецкие войска на территории Правобережной Украины и в Крыму и выйти к государственной границе. В случае успеха СССР возвращал себе богатейшие сельскохозяйственные угодья и горнорудные месторождения, а также недвусмысленно давал понять союзникам Гитлера на Балканах, что их уже в ближайшее время ожидает незавидная судьба. В военном отношении разгром сильнейшей на тот момент немецкой группировки сохранял стратегическую инициативу в руках Красной армии, укреплял количественное и качественное превосходство над вермахтом. Операция по освобождению Одессы была частью общего советского наступления на юге. Войскам 3-го Украинского фронта противостояла сильная группировка в составе 6-й немецкой и 3-й румынской армий, около 20 батальонов СС — почти 500 тысяч человек, 360 танков и штурмовых орудий, около 600 самолетов. Количество солдат было примерно равным, зато наступающие имели преимущество по танкам в 1,6, а по минометам и артиллерийским орудиям — более чем в 2 раза. Но его было сложно реализовать. Красное знамя на оперном балконе Помогло Красной армии в том числе и то, что немцы не собирались превращать город в неприступную крепость — войска и танки были нужны западнее города, на Днестре, где планировалось создать новую мощную линию обороны и остановить наступление советских войск. 9 апреля, оставив в городе сильные заслоны, немецкие войска ринулись в прорыв к Днестровскому лиману, через позиции 8-й гвардейской армии. С большими потерями немцам удалось пробиться из окружения, за что впоследствии Чуйков получил нагоняй от самого Верховного главнокомандующего. Полковники Н.Галай и А.Паровишников водружают знамя на балконе Театра оперы и балета В штабе 8-й армии было решено начать штурм в ночь с 9 на 10 апреля, без артиллерийской подготовки и поддержки с воздуха, чтобы сохранить город. С наступлением темноты пехота небольшими группами стала просачиваться в жилые кварталы. Поначалу бои носили ожесточенный характер, но к утру сопротивление немцев стало ослабевать. После того как на балконе знаменитого Театра оперы и балета взвилось красное знамя, установленное командиром 248-й стрелковой дивизии полковником Николаем Галаем и командиром 899-го стрелкового полка полковником Паровишниковым, освобождение Одессы стало свершившимся фактом. Немцы за несколько дней до ухода из города начали минировать наиболее значимые здания, заводы, электростанцию, а также морской порт. Но успели взорвать не все подготовленные объекты. Наибольшие повреждения получили причалы и строения порта. Были уничтожены многие исторические строения. Железнодорожная станция была забита эшелонами со станками, оборудованием и металлоконструкциями, которые не успели отправить в рейх. Очередная сводка Совинформбюро скупо сообщила: «Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 10 апреля, в результате умелого обходного маневра конницы и конно-механизированных соединений в сочетании с фронтальной атакой овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море — Одесса, мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам Румынии…» Москва отпраздновала эту победу 24 залпами из 324 артиллерийских орудий. Население Одессы за 907 дней оккупации сильно сократилось: из 604 тысяч человек, проживавших в городе перед войной, осталось чуть больше половины. Специальные корреспонденты «Известий» В. Кирсанов и Вадим Собко передавали из освобожденного города: «Над морем, над портом, закрытым пеленой тумана, всходило веселое, яркое весеннее солнце. Одесситы вышли из домов. Все уцелевшие от немецкой пули, спасшиеся от угона в Германию бросились навстречу красноармейцам. Неожиданно появились старые дворники. При немцах и румынах они не работали, а теперь вышли с метлами, скребками, лопатами почистить, умыть, убрать Одессу… Группы молодых парней сбивают со столбов румынские надписи… На Дерибасовской зазвучала песня. Одесса пробуждалась после долгого, кошмарного, всеизнуряющего сна». Александр Кобеляцкий

Источник: https://nstarikov.ru/osvobozhdenie-odessy-kak-zakonchilis-907-dnej-okkupacii-goroda-114685