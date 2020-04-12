Новости Украины и Новороссии 12 апреля 2020
- 09:55 Семченко: Мир на Донбассе прошел мимо Зеленского.
- Вчера 23:30 «Премия Дарвина» — известный украинский боксёр нарушил карантин и сбежал от полицейских (ВИДЕО).
- Вчера 22:19 И все это в Донецкой области.
- Вчера 20:48 “Полностью оправдан”. История “Запорожского сепара”.
- Вчера 19:03 В ДНР проходит дезинфекция квартир граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19.
Семченко: Мир на Донбассе прошел мимо Зеленского
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Премия Дарвина» — известный украинский боксёр нарушил карантин и сбежал от полицейских (ВИДЕО)
В то время как многие западные СМИ восхищаются российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, спокойно отреагировавшим в соцсетях на отмену поединка UFC 249 с Тони Фергюсоном из-за COVID-19, украинские медиа оправдывают преступный идиотизм своих спортсменов.
Они опубликовали ролик, на котором украинский боксёр Иван Редкач, нарушивший карантин в США, убегает от полицейского.
При этом «майданутая» публика восхищается своим земляком – «легко ушел от преследования».
Как видится, комментарии здесь излишни.
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И все это в Донецкой области
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“Полностью оправдан”. История “Запорожского сепара”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ДНР проходит дезинфекция квартир граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19
К оглавлению | Источник: www.youtube.com