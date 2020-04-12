Новости Украины и Новороссии 12 апреля 2020

В то время как многие западные СМИ восхищаются российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, спокойно отреагировавшим в соцсетях на отмену поединка UFC 249 с Тони Фергюсоном из-за COVID-19, украинские медиа оправдывают преступный идиотизм своих спортсменов.

Они опубликовали ролик, на котором украинский боксёр Иван Редкач, нарушивший карантин в США, убегает от полицейского.

При этом «майданутая» публика восхищается своим земляком – «легко ушел от преследования».

Как видится, комментарии здесь излишни.

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