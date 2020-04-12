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Новости Украины и Новороссии 12 апреля 2020

09:57. 12 апреля 2020 244 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Семченко: Мир на Донбассе прошел мимо Зеленского

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«Премия Дарвина» — известный украинский боксёр нарушил карантин и сбежал от полицейских (ВИДЕО)

«Премия Дарвина» — известный украинский боксёр нарушил карантин и сбежал от полицейских (ВИДЕО) | Русская весна

В то время как многие западные СМИ восхищаются российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, спокойно отреагировавшим в соцсетях на отмену поединка UFC 249 с Тони Фергюсоном из-за COVID-19, украинские медиа оправдывают преступный идиотизм своих спортсменов.

Они опубликовали ролик, на котором украинский боксёр Иван Редкач, нарушивший карантин в США, убегает от полицейского. 

При этом «майданутая» публика восхищается своим земляком – «легко ушел от преследования».

Как видится, комментарии здесь излишни.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

И все это в Донецкой области

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“Полностью оправдан”. История “Запорожского сепара”

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В ДНР проходит дезинфекция квартир граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19


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Метки: важное, компиляция

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