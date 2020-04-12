Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

Бросить учебу и идти в бизнес

01:40. 12 апреля 2020 185 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5784501.html

Метки: гейтс, образование, США, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
...добиваться лучших результатов в учебе и перевода в более... из нас после окончания учебы не испытывал ужасного чувства,...играет на руку потребителям; бизнес вынужден идти в ногу со временем,... аспекты местного выбора легко бросаются в глаза, а сокрушительный...
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
...редактура Елена25) Почему следует идти за мудростью к примитивным народам... жилье и часто свой бизнес. Они во многих районах..., что они часто вынуждены бросать заниматься добычей жемчуга. Физические ...Аналогично, высоки их успехи в учебе. Глава 16 (Перевод Jul...
О мифах и рифах заграничной жизни 12
...молодежи из-за многолетней учебы, длительного и трудного пути...не плачут... Пришлось снова идти и переделывать всё у ... вероятностью, выполнят хорошо, бизнес есть бизнес, но 95% больных ...Расмуссена. После этого женщину бросили на произвол судьбы, персонал...
Реальные истории эмигрантов, вернувшихся в Россию
.... Я был подобно собаке, которую бросили за борт и она пытается... они дают, было недостаточно для учебы в колледже или университете. А...сделал. Но она не хотела идти по такому длинному пути. Я... работа. Один знакомый открыл тогда бизнес по покраске машин и обещал...
У РОССИИ ШАНСОВ НЕТ? Видео
...помощью государства, а не частного бизнеса – последний только потом все ...тысячу долларов в месяц. А учеба идет побоку… Но что ...»? За рубеж с ними идти? Но там уже места под... в России рассчитывают «поматросить и бросить» - типичная «вахтово-оффшорная» элита,...
Бэкграунд, выпуск-322 за 19 октября 2013
...должности, титулы, почетные звания, бизнес-интересы, банковские вклады, немалое... Что делать – срочно бросать свои собственные миллиарды на ...еще двадцать тысяч бросили школу в процессе учебы. В пересчете ... он хочет. Народ скажет идти в Европу - все дружно...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 29310 25542
    Вячеслав 12 апреля 2020 в 10:32

    Билл Гейтс и элита не прививают своих детей

    Бывший личный врач Билла Гейтса в Сиэтле в 1990-х годах, заявил, что основатель Microsoft, разработчик и сторонник вакцинации «отказывался вакцинировать своих детей».
    «Я не знаю, как сейчас, но я могу ответственно сказать вам, что он наотрез отказался вакцинировать своих детей», – сказал врач на закрытом медицинском симпозиуме в Сиэтле, добавив: «Они были замечательными детьми, очень умными и жизнерадостными, и он сказал, что все будет в порядке, и им не нужны никакие прививки».
    Согласно очевидцам, эти слова вызвали волну негодования среди врачей на симпозиуме, с обвинениями его в том, что он нарушает врачебную тайну. Однако, когда он говорил об этом только с другими врачами, он не нарушал врачебного кодекса поведения.
    У Гейтса трое детей с женой Мелиндой – Дженнифер, Рори и Фиби – родились они между 1996 и 2002 годами, и, по словам его бывшего личного врача, все они не вакцинированы и совершенно здоровы…

    http://russkievesti.ru/novosti/obshhestvo/net-nichego-udivitelnogo-v-tom-chto-bill-gejts-i-elita-ne-privivayut-svoix-detej.html

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)