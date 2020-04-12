Бросить учебу и идти в бизнес
01:40. 12 апреля 2020 185 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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В той мере, в какой человек делает счастье предметом своих устремлений, он неизбежно делает его объектом своего внимания. Но тем самым он теряет из виду причины для счастья, и счастье ускользает.
Билл Гейтс и элита не прививают своих детей
Бывший личный врач Билла Гейтса в Сиэтле в 1990-х годах, заявил, что основатель Microsoft, разработчик и сторонник вакцинации «отказывался вакцинировать своих детей».
«Я не знаю, как сейчас, но я могу ответственно сказать вам, что он наотрез отказался вакцинировать своих детей», – сказал врач на закрытом медицинском симпозиуме в Сиэтле, добавив: «Они были замечательными детьми, очень умными и жизнерадостными, и он сказал, что все будет в порядке, и им не нужны никакие прививки».
Согласно очевидцам, эти слова вызвали волну негодования среди врачей на симпозиуме, с обвинениями его в том, что он нарушает врачебную тайну. Однако, когда он говорил об этом только с другими врачами, он не нарушал врачебного кодекса поведения.
У Гейтса трое детей с женой Мелиндой – Дженнифер, Рори и Фиби – родились они между 1996 и 2002 годами, и, по словам его бывшего личного врача, все они не вакцинированы и совершенно здоровы…
http://russkievesti.ru/novosti/obshhestvo/net-nichego-udivitelnogo-v-tom-chto-bill-gejts-i-elita-ne-privivayut-svoix-detej.html