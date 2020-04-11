Главная » Видео, История, Психология, Творчество

Психическая энергия. Ее возможности и сила. Ольга Чурилина. Часть 2

16:40. 11 апреля 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Психическая энергия что это такое

Автор-сказительница – Ольга Чурилина
Часть 1 – https://youtu.be/2wSwgV51nrI

Где и как мы теряем или накапливаем психическую энергию.
Какое влияние она оказывает на здоровье и возникновение кризисов.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#психика #энергия #человек #психическая #развитие #мышление #мудрость #сила #психология #саморазвитие #осознание #стать #счастливым #слышать #подсознание #внутренняя #гармония #аура #астральное #тело #чувствознание #эзотерика #магия #мистика #ольга #чурилина #георгий #бедоев #мысли #чакры

#Психика #Энергия #Человек #ОльгаЧурилина #ГеоргийБедоев #ПсихическаяЭнергия #Развитие #Мышление #Мудрость #СилаМысли #Психология #Саморазвитие #Осознание #КакСтатьСчастливым #КакСлышатьПодсознание #ВнутренняяГармония #Аура #Чакры #АстральноеТело #ЭнергияЧеловека #Чувствознание #ЭнергияМысли #ЭзотерикаМагия #Мистика

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C-WCSJOKUes

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
НЕЗЕМНАЯ ТАЙНА ПЯТИ ОЗЁР
...я с ясновидящей Ольгой Гурбанович, в парапсихологических...обладают уникальной целительной силой. Тем более ...утверждают о существовании «генераторов психической энергии». …Многие из исследователей...быть раскрытой. Вполне возможно, вода пятиозёрья действительно ...
А нужна ли менструация?
... сверх своей нормальной возможности принимать и выводить ...Якоби перечисляет наиболее распространённые психические и нервные симптомы,...сильнее». Для проверки Ольга Хове включала в ежедневный...репродуктивную функцию. Жизненная энергия и сила человека зависит от ...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
...возможностями и потребностями самих детей и нередко нанося вред их психическому... Екатерина Мухаматулина, Ольга Сафуанова Джон Тэйлор...конгрегаций порождали удивительную энергию, плодотворное и ...как психологическая движущая сила, способствующая максимальной...
Бэкграунд, выпуск-268 за 4 августа 2012
...будет оказана все возможная гуманитарная помощь -...нам специальный корреспондент Ольга Дудник. «... и конструировать силой мысли великое ... дезорганизации цивилизационных энергий и их ... всевозможные фобии и психические расстройства. Теперь фантастика...
Метастазы Мексиканского залива часть 11
..., Мировых вооружённых силах, Мировой полиции,...автор статьи, Ольга Четверикова подчёркивает: ... прогнозируют нехватку энергии, пищи, воды...грандиозное событие, – возможно, природная катастрофа...]...страшилки – удел психически неуравновешенных личностей, ...
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
...Как отметила Захарова, возможность подобных переговоров после..., офицер вооруженных сил Украины Надежда Савченко...директором ООО «ДТЭК Энерго» Дмитрием Сахаруком, гендиректором...в такую яростную психическую атаку «За ... Оксана Корчинская, Ольга Червакова, Ирина ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)