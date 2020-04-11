Психическая энергия. Ее возможности и сила. Ольга Чурилина. Часть 2
Психическая энергия что это такое
Автор-сказительница – Ольга Чурилина
Часть 1 – https://youtu.be/2wSwgV51nrI
Где и как мы теряем или накапливаем психическую энергию.
Какое влияние она оказывает на здоровье и возникновение кризисов.
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