Психическая энергия. Ее возможности и сила. Ольга Чурилина. Часть 2

Психическая энергия что это такое



Автор-сказительница – Ольга Чурилина

Часть 1 – https://youtu.be/2wSwgV51nrI



Где и как мы теряем или накапливаем психическую энергию.

Какое влияние она оказывает на здоровье и возникновение кризисов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C-WCSJOKUes