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Психическая энергия. Ее возможности и сила. Ольга Чурилина. Часть 1

16:40. 11 апреля 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Психическая энергия что это такое

Автор-сказительница – Ольга Чурилина
Часть 2 – https://youtu.be/C-WCSJOKUes

Где и как мы теряем или накапливаем психическую энергию.
Какое влияние она оказывает на здоровье и возникновение кризисов.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2wSwgV51nrI

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