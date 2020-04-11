Почему тюремной системой в СССР руководили преступники? С. Кузьмин

Концептуал СМИ Ошибки при построении системы ГУЛАГ

Какие стратегические ошибки были допущены при построении системы ГУЛАГ? Какие изменения претерпевала система со сменой руководства? Кто и зачем отдал “кровавый приказ”?

На эти и другие вопросы отвечает Станислав Иванович Кузьмин.

Интервьюер: Яна Галина.