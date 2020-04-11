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Почему тюремной системой в СССР руководили преступники? С. Кузьмин

21:10. 11 апреля 2020 128 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Ошибки при построении системы ГУЛАГ

Какие стратегические ошибки были допущены при построении системы ГУЛАГ? Какие изменения претерпевала система со сменой руководства? Кто и зачем отдал “кровавый приказ”?

На эти и другие вопросы отвечает Станислав Иванович Кузьмин.

Интервьюер: Яна Галина.

Рекомендуем:

ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pochemu-tyuremnoy-sistemoy-v-sssr-rukovodili-prestupniki-s-kuzmin

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Один комментарий » Оставить комментарий


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    gkljf 11 апреля 2020 в 22:25

    Вдохновителем и создателем репрессивной системы расистско нацистской иудейской, построенной на расистских постулатах превосходства евреев над другими народами нееврев был мировой еврейский кагал представителями которого являлись троцкий(броншейн)и ульянов (ленин-бланк) и их еврейская партия большевиков. Она создавалась в основном только для физического кровавого истребления народов неевреев Русской Империи и главное русского государственнообразующего народа. Ввергая в разного рода надуманные провокации русский народ евреи большевики убили их сотни миллионов только за то что они русские тем самым пресекли увеличение русского народа до миллиарда человек.В дальнейшем убивать перестали поняв просто истину если всех убьешь то кто кормить будет. Перешли к заигриванию и скрытым убийствам русских, которые могли бы стать лидерами русского сопротивления. Но смысл тюремной системы остался тот же-репрессии против русских, которых в лагерях всегда было и сейчас остается в десятки раз больше чем других этносов

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