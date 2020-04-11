Главу ВОЗ “вежливо” позвали отчитаться перед Сенатом США.

Как интересно девки пляшут. Сенат США вызвал к себе главу Всемирной организации здравоохранения для дачи показаний. Для ответа перед американским народом - а все ли эта ВОЗ и он лично сделали для предотвращения пандемии в США? Просто шикарно.

Конечной целью операции тут с самого начала является Китай. Вашингтон активно ищет подтверждение версии "китайцы все знали еще в сентябре - октябре 2019 года, но целенаправленно скрывали информацию, чем фатально вводили в заблуждение как мировую общественность в целом, так и правительство Соединенных Штатов персонально.

А значит именно Китай виновен во всех смертях от эпидемии в Америке. И на нем же лежит обязанность компенсировать материальный ущерб американской экономике и моральный - ее пострадавшим гражданам.

Дело за малым - оформить все в нужном виде юридически. Именно для этого требуется прижать к стенке директора ВОЗ. Чтобы он, в стремлении оправдаться, выдал компромат на китайцев.

С ВОЗ много не взять. Максимум, как заявил Трамп, можно прекратить перечислять на ее счет ежегодные взносы. Это копейки. А вот Китай - дело совсем другое. Только бюджету США ущерб уже оценивается в 20 трлн долларов или почти в годовой ВВП страны.

Во сколько моральный и материальный ущерб лично себе оценят частные граждане - цифра верхней границы не имеет. Там очень любят выкатывать требования компенсаций в сотни миллионов в одно лицо. 350 млн граждан, да хотя бы по 50 лимонов на персону... Китай может оказаться должен 17 500 триллионов долларов. Вуаля!

Ради таких денег какого-то там директора какой-то там, пусть всемирной, но совершенно частной, организации в зал для слушаний можно легко и в кандалах притащить. Так что пусть еще спасибо скажет, что просто вежливо письмом позвали.

Источник: https://alex-leshy.livejournal.com/1467342.html