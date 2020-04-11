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Главу ВОЗ “вежливо” позвали отчитаться перед Сенатом США.

12:24. 11 апреля 2020 245 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

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Как интересно девки пляшут. Сенат США вызвал к себе главу Всемирной  организации здравоохранения для дачи показаний. Для ответа перед  американским народом - а все ли эта ВОЗ и он лично сделали для  предотвращения пандемии в США? Просто шикарно. 

Конечной целью  операции тут с самого начала является Китай. Вашингтон активно ищет  подтверждение версии "китайцы все знали еще в сентябре - октябре 2019  года, но целенаправленно скрывали информацию, чем фатально вводили в  заблуждение как мировую общественность в целом, так и правительство  Соединенных Штатов персонально. 

А значит именно Китай виновен во  всех смертях от эпидемии в Америке. И на нем же лежит обязанность  компенсировать материальный ущерб американской экономике и моральный -  ее пострадавшим гражданам. 

Дело за малым - оформить все в нужном  виде юридически. Именно для этого требуется прижать к стенке директора  ВОЗ. Чтобы он, в стремлении оправдаться, выдал компромат на китайцев. 

 С ВОЗ много не взять. Максимум, как заявил Трамп, можно прекратить  перечислять на ее счет ежегодные взносы. Это копейки. А вот Китай - дело совсем другое. Только бюджету США ущерб уже оценивается в 20 трлн  долларов или почти в годовой ВВП страны. 

Во сколько моральный и  материальный ущерб лично себе оценят частные граждане - цифра верхней  границы не имеет. Там очень любят выкатывать требования компенсаций в  сотни миллионов в одно лицо. 350 млн граждан, да хотя бы по 50 лимонов  на персону... Китай может оказаться должен 17 500 триллионов долларов.  Вуаля!

Ради таких денег какого-то там директора какой-то там,  пусть всемирной, но совершенно частной, организации в зал для слушаний  можно легко и в кандалах притащить. Так что пусть еще спасибо скажет,  что просто вежливо письмом позвали. 

Источник: https://alex-leshy.livejournal.com/1467342.html

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