Главу ВОЗ “вежливо” позвали отчитаться перед Сенатом США.
Как интересно девки пляшут. Сенат США вызвал к себе главу Всемирной организации здравоохранения для дачи показаний. Для ответа перед американским народом - а все ли эта ВОЗ и он лично сделали для предотвращения пандемии в США? Просто шикарно.
Конечной целью операции тут с самого начала является Китай. Вашингтон активно ищет подтверждение версии "китайцы все знали еще в сентябре - октябре 2019 года, но целенаправленно скрывали информацию, чем фатально вводили в заблуждение как мировую общественность в целом, так и правительство Соединенных Штатов персонально.
А значит именно Китай виновен во всех смертях от эпидемии в Америке. И на нем же лежит обязанность компенсировать материальный ущерб американской экономике и моральный - ее пострадавшим гражданам.
Дело за малым - оформить все в нужном виде юридически. Именно для этого требуется прижать к стенке директора ВОЗ. Чтобы он, в стремлении оправдаться, выдал компромат на китайцев.
С ВОЗ много не взять. Максимум, как заявил Трамп, можно прекратить перечислять на ее счет ежегодные взносы. Это копейки. А вот Китай - дело совсем другое. Только бюджету США ущерб уже оценивается в 20 трлн долларов или почти в годовой ВВП страны.
Во сколько моральный и материальный ущерб лично себе оценят частные граждане - цифра верхней границы не имеет. Там очень любят выкатывать требования компенсаций в сотни миллионов в одно лицо. 350 млн граждан, да хотя бы по 50 лимонов на персону... Китай может оказаться должен 17 500 триллионов долларов. Вуаля!
Ради таких денег какого-то там директора какой-то там, пусть всемирной, но совершенно частной, организации в зал для слушаний можно легко и в кандалах притащить. Так что пусть еще спасибо скажет, что просто вежливо письмом позвали.
Кот а почему Путин его не вызовет в думу с отчётом?
Логика есть: WADA послужила американцам против России, почему бы ВОЗ не послужить?
тем более ,что все контрольные или аттестующие органы в мире принадлежат Системе,странно если бы было иначе,поэтому вопрос неправильный.
WADA против России?
Это как это?
Может против спортсменов из России?
Так они и НЕ российских спортсменов прессуют жёстко.
А американских жёстче всех.
Не знали?
А почему не знали?
Нет российских спортсменов. Может и пресуют американцев и у вас проверенная информация, но некоторым наркотики разрешают употреблять по медицинским показаниям. А у одного кокаин нашли в крови но тренер сказал что это через поцелуй от девушки кокаин передался и ему поверили. Кому то верят на слово а спортсменов целой страны отстраняют от соревнований на основании подозрений.
Разрешают.
ПЛАТИТЬ НАДО и разрешат.
Российским тоже разрешают кто ПРОПЛАТИЛ.