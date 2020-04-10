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Путин и Сечин одерживают сокрушительную победу на мировом рынке нефти — мнение

17:10. 10 апреля 2020 213 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Путин и Сечин одерживают сокрушительную победу на мировом рынке нефти — мнение | Русская весна

Российский общественный деятель, политолог, соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков о том, как президент России устроил революцию на мировом рынке чёрного золота, и какие проблемы ещё предстоит решить.

«Вы всё ещё читаете про поражение Путина и Сечина? Бедные жертвы пропаганды… . На самом деле Путин прямо сейчас делает революцию на мировом нефтяном рынке. ОПЕК+ закончился так, как и предлагала Россия ещё месяц назад. Сокращение добычи нефти будет не только РФ и КСА, но и США.

Именно этого требовала Россия от КСА. И этого боялось потребовать от США КСА, так как зависит от США. Теперь договорились о совместном масштабном сокращении, это должно увеличить эталонные цены на нефть до приемлемых всем 45 долл. за баррель. Ещё присоединятся и Канада, и другие к сокращению. 

Но окончательно всё ещё не подписано. Есть проблемы, которые будут решаться.

1 проблема. США хотят, чтобы за сокращение им зачли тот упадок добычи, который возник из-за коллапса добычи сланцевой нефти. Пока Россия не согласна. Но думаю, это им зачтут. При условии, что США будут соблюдать этот упавший уровень. Выгода в том, что упадок добычи в США огромный, 2 млн баррелей, это больше, чем планируемое сокращение РФ и КСА.

2 проблема. Неожиданная проблема возникла с Мексикой. Она хочет сокращать не на 0,4 млн, а только на 0,1 млн. Почему? Президент Мексики социалист, не в ладах с Трампом. И монархии Залива ему тоже не друзья. Хорошие отношения у него через Кубу и Венесуэлу с Россией. Что это за интрига, пока не очень понятно. Возможно, Путин и Сечин хотят еще подергать МБС и Трампа за усы руками Обрадора? Попугать их срывом сделки и добиться ещё уступки? 

В ближайшие дни есть шанс окончательно обо всём договориться. Хотя не на 100%, потому что происходят невиданные вещи — присоединение США к ОПЕК, с которым США боролись много десятилетий.

Понятно, что все сокращения добычи — не от хорошей жизни. Но в целом всё пока вернулось на трек, который задал Путин.

Поэтому просто жалко читать многочисленные ультралживые статьи, которые громко кричат о поражении Путина после нефтяной войны с саудитами.

Глупость это. Несчастные жертвы пропаганды. В реальности всё наоборот.

Путин буквально заставил США присоединиться к нефтяному картелю руками саудитов. Ещё недавно никто и представить себе не мог, что США будут в союзе с ОПЕК. И вот это случилось. И сделал это Путин. На наших глазах Путин в сотрудничестве с Трампом и Мухаммедом Бен Салманом делают революцию на нефтяном рынке и создают нефтяной картель, которого ещё не знала история».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1586527392

Метки: Новости

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