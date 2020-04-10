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Исторический момент: Путин, Трамп и саудовский король обсудили крах нефтерынка

09:06. 10 апреля 2020 199 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Исторический момент: Путин, Трамп и саудовский король обсудили крах нефтерынка | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся «отличный разговор» с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

Стороны обсудили пути нормализации условий работы энергетических секторов трех стран, а сам разговор продлился более часа. Об этом в четверг, 9 апреля, рассказал американский лидер на брифинге для журналистов в Белом доме.

По словам Трампа, в последнее время Россия и Саудовская Аравия «боролись между собой», не желая сокращать добычу нефти.

«Ее не нужно столько. Вы же видите, что в условиях коронавируса и карантина ездить на машинах перестали», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли спор между странами продолжаться, американский лидер ответил, что «теперь они очень близки к соглашению».

«Посмотрим, что произойдет. Как вы знаете, ОПЕК сегодня встречались. Я бы сказал, что они близки к сделке. Скоро мы узнаем», — заявил американский лидер.

Этот разговор можно без преувеличения и пафоса назвать историческим: никогда прежде главные игроки энергетического рынка не общались между собой напрямую в таком формате.

Комментарий Кремля звучит так: «Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1586498783

Метки: Новости

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