Исторический момент: Путин, Трамп и саудовский король обсудили крах нефтерынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся «отличный разговор» с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.
Стороны обсудили пути нормализации условий работы энергетических секторов трех стран, а сам разговор продлился более часа. Об этом в четверг, 9 апреля, рассказал американский лидер на брифинге для журналистов в Белом доме.
По словам Трампа, в последнее время Россия и Саудовская Аравия «боролись между собой», не желая сокращать добычу нефти.
«Ее не нужно столько. Вы же видите, что в условиях коронавируса и карантина ездить на машинах перестали», — сказал Трамп.
Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли спор между странами продолжаться, американский лидер ответил, что «теперь они очень близки к соглашению».
«Посмотрим, что произойдет. Как вы знаете, ОПЕК сегодня встречались. Я бы сказал, что они близки к сделке. Скоро мы узнаем», — заявил американский лидер.
Этот разговор можно без преувеличения и пафоса назвать историческим: никогда прежде главные игроки энергетического рынка не общались между собой напрямую в таком формате.
Комментарий Кремля звучит так: «Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1586498783