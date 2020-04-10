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Глава Минздрава объяснил порядок постановки диагноза «коронавирус» (ВИДЕО)

02:00. 10 апреля 2020 134 просмотра 3 коммент. Опубликовал:
Глава Минздрава объяснил порядок постановки диагноза «коронавирус» (ВИДЕО) | Русская весна

Диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — сказал Мурашко в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила большинство стран мира. По информации ВОЗ, заболели уже более 1,35 миллиона человек, свыше 79 тысяч пациентов скончались. 

В России зафиксировано 10 131 случаев коронавируса, 698 человек выздоровели, 76 пациентов спасти не удалось.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1586470918

Метки: Новости

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