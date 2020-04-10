Глава Минздрава объяснил порядок постановки диагноза «коронавирус» (ВИДЕО)
Диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — сказал Мурашко в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила большинство стран мира. По информации ВОЗ, заболели уже более 1,35 миллиона человек, свыше 79 тысяч пациентов скончались.
В России зафиксировано 10 131 случаев коронавируса, 698 человек выздоровели, 76 пациентов спасти не удалось.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1586470918
Что-то статистика смертности по ВОЗ в 10 раз превышает российскую.
Видимо, недаром Трамп отказался финансировать эту организацию в 2020 году.
А чего заморачиваться анализами? В Италии, да думаю и не только в Италии, всем умершим ставят диагноз – коронавирус. Похоже, гонку объявили – у кого больше, победителя ждет приз. )
Купил сахар и дрожжи.
Буду делать лекарство от вируса