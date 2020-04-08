Российские врачи спустя 100 лет снова спасают сербский город Валево от эпидемии

Эксперты российской военной миссии, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, приступили к работе в городе Валево. В годы Первой мировой врачи из России уже работали в этом городе, спасая сербов от эпидемии тифа.

Валево стал одной из самых горячих точек на эпидемиологической карте страны. Масштабы заражения в городе до сих пор трудно определить, однако здесь уже скончалось много жителей, включая главу городского совета Милорада Илича и епископа Валевской епархии Милутина. Медики фиксируют в городе самые высокие показатели заражения по стране — один инфицированный на тысячу жителей, и это только по официальным данным, которые совершенно не отражают масштаб бедствия.

Очаг коронавируса

Город Валево (80 км к юго-западу от Белграда) является одним из самых красивых городов Сербии. В отличие от Белграда и Нови-Сада, широко популярных у туристов, 90-тысячный город в регионе Шумадия отличается аутентичностью, уникальной географией, архитектурой и богатой историей. К сожалению, эта жемчужина сербской глубинки стала очагом коронавируса в стране, и поэтому было принято решение внести Валево в список городов, в которых с коронавирусом будут бороться российские военные медики, прибывшие в Сербию 3–4 апреля.

© Желько Бошкович

Как сообщила ТАСС главный врач городской поликлиники, координатор оперативно-экспертного штаба по чрезвычайным ситуациям Валево доктор Бранка Антич, в городе «большое число заболевших и большое число умерших. Заболело огромное число врачей».

По словам Антич, распространение коронавируса в городе началось в конце февраля после масштабного празднования юбилея одного из жителей. После этого к медикам стали поступать пациенты с тревожными симптомами, контакты инфицированных никак не регистрировались, коронавирус беспрепятственно распространялся. «В какой-то момент все городское управление здравоохранения в полном составе ушло на изоляцию. Мы, городская поликлиника, взяли функции управления на себя, со вчерашнего дня я возглавляю оперативно-экспертный штаб, но у меня нет ни базы данных, ни доступа к эпидемиологическим отчетам, последний отчет, которым я располагаю, — от 15 марта», — рассказала врач.

Властям города не удалось осознать масштабы приближающейся катастрофы и объединить в одну команду медицинские учреждения городского и республиканского подчинения. Жители города сетуют, что городские власти больше заботились о предстоящих выборах. В городе, где уже вовсю распространялся COVID-19, провели ряд предвыборных мероприятий, в которых приняли участие тысячи людей. По словам Антич, у нее есть подозрения, что случаи заболевания намеренно скрывались. «Видимо, утаивались симптомы, скрывались случаи заражения, сейчас приходят люди сразу с тяжелыми симптомами и воспалением легких. Я считаю, что городу необходим 24-часовой комендантский час на две недели, и уже тогда мы определим, кто болен, а кто нет», — говорит доктор.

© Желько Бошкович

По данным главврача, официальные отчеты о 58 инфицированных в городе сильно занижены, а настоящие объемы заражения не поддаются оценке. При этом пациентов с особо тяжелыми случаями заболевания эвакуируют в приемные центры в Белграде: «В Белград увезли главу приемного отделения больницы с двусторонней пневмонией, вчера она проводила коллегию, значит, вся кардиология должна быть закрыта. В отделении гематологии по непонятным причинам десять дней находился пациент с коронавирусом, он перевезен в тяжелом состоянии в Белград. Гинеколог вчера госпитализирован в Белград, травматолог также госпитализирован в Белград, умер больничный электрик, главная медсестра отделения ортопедии госпитализирована в белградскую клинику. Тяжело сказать, что ситуация в больнице в порядке», — заявила Антич.

Около 130 врачей города находятся на изоляции, а на 90 тыс. населения у медиков в наличии есть всего 50 тестов на коронавирус и девять аппаратов ИВЛ. В связи с проблемами в городе президент Сербии Александар Вучич сообщил, что намерен в ближайшие дни посетить Валево и проанализировать сложившуюся ситуацию.

Встреча на новом витке истории

Российским военным медикам в Валеве предстоит работать в том числе и в здании постройки начала XX века, которое все местные жители называют «Русская больница». Таким образом в городе сохраняют историческую память о страшной эпидемии тифа, охватившей Валево во время Первой мировой войны. Тогда, 105 лет назад, город тоже спасли русские врачи.

Историк русской эмиграции в Сербии и сам потомок русских эмигрантов Леонид Кампе рассказал ТАСС о том, как в 1914–1915 годах в Сербию попали медики из России.

«Русскую гуманитарную миссию в Сербию лично направил царь Николай II в самом начале Первой мировой войны. Миссия сопровождала сербскую армию на самой линии фронта, а Валево как раз был в центре крупных сражений в первый период мировой войны. Миссия вместе с сербской армией пережила трагическое отступление через горы в Албанию. После этого российские врачи эффективно работали на острове Корфу, куда эвакуировали сербские войска по требованию русского царя, по сути, спасшего их от уничтожения. Затем миссия вместе с сербской армией вернулась в Сербию», — рассказал Кампе.

Возглавлял миссию русских врачей в Сербии Николай Иванович Сычев. «Он пережил албанскую трагедию, был ранен на Салоникском фронте, а потом в качестве военного врача работал в Югославии до 1940 года, когда ушел на пенсию. Сычев умер в Белграде в 1954 году. Доктор Сычев долго дружил и сотрудничал с моим прадедом — Александром Карловичем Кампе, они вместе работали в военной больнице в Которе (современная Черногория — прим. ТАСС). Внучка доктора Сычева много рассказывала мне о своем дедушке, к сожалению, она умерла несколько лет назад. Сейчас его потомки живут в Канаде», — рассказал Кампе.

Русские врачи в госпитале в Которе 20-гг. 20 века, доктор Сычев (второй справа в фартуке), Александр Кампе (второй слева) © Личный архив Леонида Кампе

В 1915 году Сербию охватила страшная эпидемия тифа, в стране с населением 3,5 млн переболели около 600 тыс. человек, а 135 тыс., включая 30 тыс. солдат, умерли. Российские врачи в Валеве, ставшем в 1914–1915 годах городом-госпиталем, оказали сербам максимальную помощь в борьбе с заразой, рассказал ТАСС депутат городского совета Валева, директор Сербско-российского центра Милош Ковачевич.

«Настоящий друг познается в беде. Об этом свидетельствует помощь России сербскому народу в моменты, когда наша страна оказывалась в тяжелом положении. Сегодняшние события напомнили мне события времен Первой мировой войны, когда во второй половине сентября 1914 года в город Валево прибыла миссия русских медиков во главе с петроградским хирургом Сычевым. Материальную поддержку миссии оказывала императорская семья. Ряду хирургических и эпидемиологических больниц города была оказана значительная финансовая и гуманитарная помощь — на первом этапе её объем составил около 50 вагонов! В первые дни пребывания миссии в Валеве медицинскую помощь населению оказывали 30 человек, в числе которых было три доктора, восемь медицинских сестер, четыре медицинских техника, шесть нянек, четыре монаха-санитара… С собой они привезли рентгеновский аппарат и малую передвижную церковь. Миссию разместили в здании суда, где сразу установили около ста больничных коек», — рассказывает Ковачевич.

«С первого дня опытный хирург Николай Сычев занялся тяжелоранеными, делал срочные операции. Миссия приступила к работе в очень драматический период после кровопролитных боев на Гучево и на Мачков-камену, когда в Валево прибыло около 8–10 тыс. раненых. Помощь миссии была драгоценной и продолжалась вплоть до оккупации города. В последний перед оккупацией день, 15 ноября, Сычеву удалось эвакуировать 75 больных, все оборудование и персонал. Миссия продолжила свою работу в Заечаре. После освобождения Валева 9 декабря 1914 года сюда продолжали приезжать русские. В марте и апреле 1915 года в город прибыло несколько групп медицинских работников, оснащенных всем необходимым для борьбы с эпидемией тифа. До этого момента помощь больным тоже оказывали русские врачи: добрую память у жителей Валева о себе оставила доктор Сошинская. Миссия была организована стараниями вдовы посла Российской империи в Королевстве Югославии Николая Гартвига — Александры Гартвиг, княгини Трубецкой и великой княгини Елизаветы Федоровны. 30 сентября 1914 года госпожа Гартвиг лично прибыла в Валево, сопровождая четыре вагона санитарной помощи и материала», — рассказывает депутат.

Русские врачи в городе Ниш во время Первой мировой войны © Личный архив Милоша Ковачевича

Во время Первой мировой войны население Валева было всего около 10 тыс., а за время войны город принял у себя около 100 тыс. раненых. Неслучайно в наши дни Валево является побратимом Сочи, который называет городом-госпиталем за ту роль, которую он сыграл в годы Великой Отечественной. «В те годы весь город Валево стал больницей: суд, школы, рестораны, кафе — везде лежали больные», — рассказывает Ковачевич.

Во времена Первой мировой в Валево на постоянной основе находились 8 тыс. раненых, а врачей в городе было всего 20 при необходимых 150. В этой связи союзники Сербии — всего 15 стран — направили в город своих медиков. «Но важно отметить, что только у русских врачей было разрешение находиться на первой лини фронта. Во-первых, сербы верили только русским, поэтому и допускали их на передовую. А во-вторых, только русские были готовы погибать за Сербию», — говорит директор Сербско-российского центра.

Горячая встреча

Ковачевич рассказал ТАСС, что в городе с нетерпением ждут российских врачей: «Город Валево с радостью и глубокой благодарностью ждет российскую гуманитарную миссию военных врачей, это будет первый раз после 76 лет — в 1944 году советские войска освободили наш город. Тогда мы вместе победили фашистов, а в этот раз победим невидимого врага — вирус. Военные России, Валево ждет вас! Спасибо России, спасибо русскому народу, спасибо президенту Путину!»

В эти часы российские военные врачи находятся в Валеве для оценки ситуации. Российские эксперты осмотрели медучреждения города и определяют, каким образом наиболее эффективно предоставить российскую помощь его жителям в борьбе с коронавирусом.

Всего в Сербии, по последним данным, заражено более 1900 человек, количество летальных исходов перевалило за 50. Ранее Сербия запросила помощи в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3–4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Предлагается использовать российские врачебно-сестринские бригады в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, Кикинде.

Павел Бушуев, Белград

Обложка: Фото © Желько Бошкович

Источник: https://nstarikov.ru/rossijskie-vrachi-spustja-100-let-snova-spasajut-serbskij-gorod-valevo-ot-jepidemii-114561