Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

ОПЕК хочет радикально сократить нефтедобычу, — Bloomberg

07:30. 8 апреля 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
ОПЕК хочет радикально сократить нефтедобычу, — Bloomberg | Русская весна

ОПЕК подготовила анализ нескольких вариантов сокращения добычи нефти к предстоящему заседанию альянса ОПЕК+ 9 апреля, согласно одному из них добычу до конца года сократят на 10 миллионов баррелей в сутки, передает агенство «Блумберг» со ссылкой на материалы организации.

Еще одна опция предусматривает отказ от сокращения добычи нефти группой производителей. По анализу ОПЕК, мировой спрос на топливо во втором квартале 2020 года упадет на 11,9 миллиона баррелей в сутки.

Заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке пройдет в формате видеоконференции в четверг, за ним в пятницу последует совещание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.

Осведомленный источник РИА Новости сообщал, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики «Большой двадцатки».

Провалившееся в марте заседание ОПЕК+ о поддержке рынка в условиях коронавируса привело к прекращению сделки. Тогда не удалось принять ни предложение России продлить соглашение, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни идею Саудовской Аравии сократить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть после этого усилили падение, президент России Владимир Путин 3 апреля назвал причинами их снижения как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, а также готовность Эр-Рияда предоставить скидки на нефть.

При этом Путин и министр энергетики Александр Новак заявили, что нефтяной рынок требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но только вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобывающими странами, как США.

Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, отметил глава российского государства. Однако готовность США и других крупных производителей нефти поддержать усилия ОПЕК+ пока не ясна, как не ясно и наличие консенсуса по мерам поддержки рынка внутри самого альянса.

Читайте также: «Нафтогаз» анонсировал новый иск к «Газпрому» на миллиарды долларов

Источник: https://rusvesna.su/news/1586320228

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Диверсия в области образования приобретает угрожающий размах
Отправляя ребёнка в первый класс, родители убеждены, что где-где, а в школе плохому не научат.Всем известно, что школа — кладезь знаний и чистилище души, а образование — ключ к будущему. Главный обучающий инструмент — учебник — книга, которая содержит ...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
... по 2012 годы) количество банков сократилось на 158 банков (1136 – 978... отказаться от которой категорически не хочет». (Стив Гаттерман «“Галерный раб” Путин.... Он свои деньги тратит, как хочет. Более того, он имеет возможность...
Россияне рассказали, как изменилась жизнь за 20 лет (ФОТО, ВИДЕО)
Россияне рассказали, как за последние 20 лет изменилась жизнь в стране. Если верить последним данным ВЦИОМ, то уровень удовлетворённости жизнью у жителей России сейчас высок как никогда, передаёт канал «Россия 1». Так, около 80% опрошенных довольны своей ...
Как в царской России штрафами, тюрьмой и каторгой насаждали „народное” христианство
Мы уже не раз рассказывали, что активно пропагандируемый сейчас в нашем российском обществе тезис о том, что Православие в царской России было якобы оплотом духовности и нравственности в стране.Что только, мол, благодаря ему в нашем народе возникли все те ...
Еще месяц дома, Штрафы за прогулку, Нефть уже $10 // Галопом по Европам #183
В этом выпуске:- В России за сутки плюс 771 заболевший;- В Сыктывкаре одну из больниц проверяют следователи – там коронавирус подхватили более 50 пациентов;- Путин продлил вынужденные выходные до 30 апреля – об этом просили и в правительстве, и в ...
МИТИНГ В ЗАЩИТУ ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ!
МИТИНГ В ЗАЩИТУ ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ! ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ ОТ ИЗВРАЩЕНЦЕВ, «ЮВЕНАЛЬЩИКОВ» И «СЕКСПРОСВЕТА»!МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА: семью, нравственность и приоритетное право родителей на воспитание своих детей в духе нашей национальной культуры и традиции.МЫ ПРОТИВ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)