ОПЕК хочет радикально сократить нефтедобычу, — Bloomberg

ОПЕК подготовила анализ нескольких вариантов сокращения добычи нефти к предстоящему заседанию альянса ОПЕК+ 9 апреля, согласно одному из них добычу до конца года сократят на 10 миллионов баррелей в сутки, передает агенство «Блумберг» со ссылкой на материалы организации.

Еще одна опция предусматривает отказ от сокращения добычи нефти группой производителей. По анализу ОПЕК, мировой спрос на топливо во втором квартале 2020 года упадет на 11,9 миллиона баррелей в сутки.

Заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке пройдет в формате видеоконференции в четверг, за ним в пятницу последует совещание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.

Осведомленный источник РИА Новости сообщал, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики «Большой двадцатки».

Провалившееся в марте заседание ОПЕК+ о поддержке рынка в условиях коронавируса привело к прекращению сделки. Тогда не удалось принять ни предложение России продлить соглашение, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни идею Саудовской Аравии сократить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть после этого усилили падение, президент России Владимир Путин 3 апреля назвал причинами их снижения как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, а также готовность Эр-Рияда предоставить скидки на нефть.

При этом Путин и министр энергетики Александр Новак заявили, что нефтяной рынок требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но только вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобывающими странами, как США.

Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, отметил глава российского государства. Однако готовность США и других крупных производителей нефти поддержать усилия ОПЕК+ пока не ясна, как не ясно и наличие консенсуса по мерам поддержки рынка внутри самого альянса.

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