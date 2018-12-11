Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 декабря 2018

И каковы три причины, которые подтолкнули принца Салмана предложить эту «игру»? Обеспечит ли президент Путин ему защиту от последствий убийства Хашогги?

В прошлую пятницу члены ОПЕК и независимые производители нефти в последний момент заключили соглашение, чтобы сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки и остановить тем самым падение цен и способствовать их повышению. Этот шаг имеет по-настоящему большое экономическое значение.

Однако, гораздо важнее, на наш взгляд, что российско-саудовский альянс стал вызовом президенту США Дональду Трампу, который за два дня до заседания ОПЕК призвал не сокращать объемы производства нефти.

Это очередная пощечина Трампу — он уже получил такую же от Конгресса. Последний публично обвинил американского президента в небрежности при рассмотрении дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги и в попытке защитить принца Мухаммеда бен Салмана. Ещё одной пощечиной стал провал проекта резолюции, которую представила «потенциальная преемница» Трампа Никки Хейли в Генеральной Ассамблее ООН. Проект осуждает ракетные атаки движения ХАМАС против Израиля.

Сразу после объявления о заключении упомянутой сделки цены на нефть выросли на 5%. Страны ОПЕК обязались сократить добычу нефти примерно на 800 тысяч баррелей, а Россия, которая возглавляет группу независимых производителей нефти, взяла на себя обязательство сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что цена за баррель нефти вернется к отметке 86 долларов, которую она достигла в октябре, особенно если Саудовская Аравия выполнит свое обещание и в январе сократит добычу с 11,1 миллиона баррелей в сутки до 10,3 миллиона баррелей.

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Мы не знаем, как президент США Дональд Трамп отреагирует на угрожающую ему новую позицию Саудовской Аравии. Этот саудовско-российский альянс, возможно, не ограничится сотрудничеством внутри ОПЕК и распространит его на другие вопросы. Мы ждем нового «гневного» твита президента Трампа в ответ на эту пощечину.

Насколько нам известно, это первый случай, когда министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалех выступил с такого рода публичными заявлениями: «Америка не может указывать ОПЕК, что она должна делать. Мне не нужно ничье разрешение, чтобы сократить объём производства». Обычно Саудовская Аравия без каких-либо колебаний выполняла требования Соединенных Штатов.

Американское высокомерие в последние годы достигло такой степени, что Вашингтон направлял своего представителя на заседания ОПЕК, чтобы тот наблюдал за процессом переговоров и диктовал свои требования саудовскому министру, который немедленно приступал к их осуществлению.

Мы считаем, что саудовский вызов Трампу может быть обусловлен следующими факторами.

Во-первых, возможно, принц Мухаммед бен Салман пришел к твердому убеждению, что президент Трамп может поддаться давлению Конгресса и ястребов в Сенате, таких как Линдси Грэм, Боб Коркер и другие, перестать его защищать и ввести санкции против Саудовской Аравии на основании убийства Хашогги и в связи с этим принял решение предпринять ответное нападение.

Во-вторых, есть вероятность, что во время встречи принца Салмана с российским президентом Владимиром Путиным была заключена «сделка», согласно которой российский президент предоставит принцу защиту и поддержку перед лицом американского давления в связи с преступлением.

В-третьих, после того, как Катар объявил о своем выходе из ОПЕК, Саудовская Аравия осознала, что организация, ведущим членом которой она является, полностью рухнет, если Эр-Рияд уступит американскому давлению, увеличит добычу и в результате окажется в изоляции.

Поэтому королевство решило уделить приоритетное внимание ОПЕК и сохранить свои позиции, поскольку альтернативой станет хаос на рынках, снижение цены до отметки ниже 30 долларов, что приведет к сокращению доходов и вызовет общественное недовольство, угрожающее стабильности королевства и правящей семьи.

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Мы не удивляемся этой саудовской контратаке с опорой на Россию и ее президента Путина. Принц Салман поручил одному из близких к нему саудовских писателей опубликовать статью с угрозой, что Саудовская Аравия обратится к Москве, создаст для неё базу в Табуке на северо-западе королевства, а также заменит американское оружие российским, если Трамп введёт санкции против Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли Саудовская Аравия и ее настоящий правитель принц бен Салман нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате этого шага — запугивания Америки Россией и переноса саудовского автомата с американского плеча на российское.

Эта большая игра, которую затеял принц бен Салман, представляет собой завершение 80-летнего стратегического альянса с Америкой и является «объявлением войны», поэтому у нас есть много сомнений по этому поводу.

В любом случае, следующий твит Трампа, который коснётся этой проблемы, ответит на многие вопросы и предположения, и мы не думаем, что ждать придётся долго, поскольку этот человек не станет терпеть, так что не исключено, что он будет опубликован уже в конце этой недели или даже раньше.

Некоторые комментарии читателей:

Наблюдатель: В России больше мусульман, чем в Америке христиан-евреев-сионистов.

Араб-суннит: Мировые политики говорят, что Египет как любовница-предательница, но у него не было выбора, как и Саудовской Аравии. Если вы не согласны с Соединенными Штатами, вы не найдете больше никого. Арабы стоят на своём не потому, что не хотят делать так же, а потому, что не могут себе это позволить. Путин столкнулся с предательством египтян, но не стоит воспринимать это слово в таком негативном ключе, оно описывает того, кто не выполняет обещанное, но делает это вынужденно.

Камаль Бабакр:

Если не говорить об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, то действия королевства — это явный вызов Америке, очень смелый, правильный шаг. Я надеюсь, Саудовская Аравия повернётся в сторону России и Китая и в конечном итоге объединит арабский и исламский мир.

Аль-Халили Абу Сара: Я не знаю, но я должен написать несколько строк здесь. Саудовская Аравия стала причиной падения цены на нефть на 20 долларов за баррель, мы считали, что она ведет экономическую борьбу с Россией и Ираном из-за поддержки, которую они оказывают Сирии. Если цена барреля упала на 20 долларов, почему саудовцев не устраивают 60 долларов за баррель?

Если ты хочешь играть с крупными игроками, ты сам должен быть крупным игроком. Если вы хотите говорить с великими, вы должны быть великим.

Все деньги, которые были потрачены впустую, чтобы убить сирийцев и йеменцев, не говоря уже о триллионе долларов, пожертвованных Саудовской Аравией для поддержки экономики США. Все это как залог стабильности трона, никаких гарантий которой нет.

Игра с Америкой и торговлю оружием еще не закончилась экономическим банкротством Саудовской Аравии, но является таковым с моральной точки зрения.

Я неоднократно заявлял, что Саудовская Аравия — это их цель, как и другие страны региона.

Но все эти деньги не меняют и не изменят поведение принцев и королей песочных государств.

На этом я остановлюсь.

Саудовская Аравия: Ни одна страна не живет в изоляции от остального мира. Отношения, альянсы, разногласия, соглашения и переговоры составляют неотъемлемую часть политики успешных стран.

Позиция Эр-Рияда всегда формируется на основе ее национальных интересов, и, несмотря на ваше постоянное стремление изобразить Саудовскую Аравию как слабое образование, нуждающееся в раковине, которая бы ее защищала, если не американской, то российской, это не так.

Восемь лет своего правления Барак Хусейн Обама делал вид, что враждебен по отношению к Саудовской Аравии, Россия завтракала и обедала в Тегеране. За эти восемь лет Америка и Россия открыли двери Ирака и Сирии для Ирана.

Дошло до того, что Сулеймани координировал движение групп с ВВС США, а Хасан проводил военные операции в Хомсе под защитой России. Саудовская Аравия столкнулась со всем этим, в том числе когда сотни офицеров Революционной гвардии, замаскированных под паломников, попытались проникнуть в государство и дестабилизировать его. Обама поддержал подрывные движения в Бахрейне и «Братство» (имеются ввиду «Братья-мусульмане»*) в Египте. Саудовская Аравия не нуждалась в американской или российской раковине в то время.

Саудовской экономике нужна высокая цена на нефть, и если это саудовское решение устраивает Россию и открывает двери для взаимодействия с ней, то пожалуйста. В Саудовской Аравии нет иностранных баз, русские и американцы разбивают лагеря в слабых государствах региона, таких как Ирак, Сирия и Катар.

Саудовская Аравия является членом G20, одним из ведущих членов ОПЕК и самой сильной страной в регионе, против которой Америка не может ввести санкции.

Салех. Сирия: Ставка России на Саудовскую Аравию и Турцию — это проигрыш.

Аноним: У королевства есть более триллиона долларов на счётах в Америке. Достаточно ли их для Трампа, чтобы противостоять этому решению?

У нас есть сомнения касательно того, что Королевство делает что-то без ведома и одобрения Америки. Спасибо России и Китаю за их роль в ООН и противостояние Америке.

Нидаль: Саудовская Аравия не бросает и не будет бросать вызов Америке, это всего лишь театральное представление.

Путин хочет, чтобы цена за баррель нефти была на уровне 70 долларов и заявил об этом, Трамп согласится с этой ценой, а Саудовская Аравия все реализует. Трамп согласится, потому что это умеренная цена, которая не нанесёт вреда экономике США.

Мы должны помнить, что Америка стала экспортером нефти и уже не просто импортёр. Саудовской Аравии нужно больше, чем другим, и возможно она повысит цену за баррель, но не выше 80 долларов, чтобы покрыть платежный баланс, не учитывая затрат на войну в Йемене.

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Абдель Бари Атван

* запрещенная в РФ террористическая группировка