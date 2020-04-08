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Королева говорит, а российские либералы встают на задние лапки и повизгивают от подобострастия

16:50. 8 апреля 2020 178 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: новости-россии.ru-an.info @ Александр Роджерс

Какие они всё-таки жалкие в своём неприкрытом холуйстве…

О ком я?

О российской либшизе и их коллективном, кхм, истечении по поводу выступления королевы-прабабушки Лизы Второй.

Все они дружно разразились в твиттере высказываниями типа «Очень сильная речь» и «Никакого сравнения с Путиным».

А я взял и сравнил.

Путин оба раза говорил чётко, кратко и сугубо по делу. «Есть такая проблема, предпринимаются такие меры, будут вот такие последствия, поэтому нужно сделать это и это». Без излишнего пафоса, конкретно.

А королева стала на тумбочку и продекламировала стишок. Потом вспомнила, как она в 1940-м году зиговала записывала радиопередачу.

Королева говорит, а российские либералы встают на задние лапки и повизгивают от подобострастия

Ну и всякий унылый пафос в стиле «Если мы переживём, то будем гордиться» (а если нет, то нет) и «Юнайтед ви стронг». Конечно юнайтед. Бабка во дворце и остальные в торце – куда уж юнайтее.

Моя, кхм, любимая «Новая газета» аж изошлась на дешёвое подхалимство, цитирую:

«Но у этой королевы есть ещё одна важная особенность, которая, в отличие от титулов и богатств, не передается по наследству.

Ее можно заработать только верным служением народу, исполняя долг твердо и неустанно. И тогда символ нации может помогать людям становиться благороднее и сильнее в самую тяжелую минуту, как это вновь удалось в воскресенье Елизавете II».

Как по мне, то для либералов у них какое-то нездоровое подобострастие к монархии. Хотя понятно, хозяин «НГ» сидит в Лондоне на крючке у МИ-6.

«Захочешь жить – ещё не так раскорячишься»(с)

Или вот ещё пассаж: «Это была речь государственного деятеля – человека, пережившего войну, смену эпох, распад и исчезновение империи, 14 премьеров и 13 президентов США, – пережившего, оставаясь на посту».

Я вот не понял – а как же «сменяемость власти», «Путин держится за трон», «Мы хотим перемен» и вот это вот всё? У меня этодругинометр сломался.

На мой же взгляд речь бабы Лизы была откровенно серая и постная.

Ни тебе «Мы будем сражаться на пляжах», ни тебе «Кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот», ни «В этот тяжелый час, возможно, в самый тяжелый час нашей истории».

Я уже молчу про Черчилля, который активно плагиатил Геббельса в своей Фултоновской речи («железный занавес» и «тень опустилась на континент» – это как раз из репертуара Йозика).

Опять же, Путин выступал оба раза, чтобы предотвратить развитие кризиса, а бабуля разродилась речью только после того, как за сутки от коронавируса в Британии померло свыше 600 человек.

При этом бабуля ни слова не сказала по делу. Не отметила провала карантинных мероприятий, не наказала виновных, не провела кадровых перестановок, не предложила комплекса антикризисных мер. И даже не упомянула, что делать с лежащим в реанимации Борей и кто должен исполнять обязанности премьер-министра, пока тот не определится, получать ему премию Дарвина или ещё подождать.

А вот это «Какая чудная погода за окном, не правда ли?» в конце – это вообще дно.

Королева продемонстрировала, что она вообще не имеет ни малейшего представления о том, как и чем живут её подданные.

И подобный словесный мусор может нравиться только клиническим западопоклонникам на грантовом содержании. Кураторы сказали хвалить – вот и хвалят..

Александр Роджерс

 

Источник: https://nstarikov.ru/koroleva-govorit-a-rossijskie-liberaly-vstajut-na-zadnie-lapki-i-povizgivajut-ot-podobostrastija-114584

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