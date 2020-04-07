Выход из стратегии выживания. Ответы на вопросы. Елена Ромская и Виктор Луговой

В данном выпуске программы «Зеркало» мы ответим на разные вопросы слушателей, относящиеся к теме стратегии выживания, которые касаются в числе прочих:



- семейного уклада, традиций, основанных на базе стратегии выживания

- битвы желаний в отношениях в условиях стратегии выживания

- эволюции сознания в сторону выхода из «выживательной» стратегии и переходу к доверию



и другие вопросы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qOMWkxkB7C8