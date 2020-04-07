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Выход из стратегии выживания. Ответы на вопросы. Елена Ромская и Виктор Луговой

17:23. 7 апреля 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В данном выпуске программы «Зеркало» мы ответим на разные вопросы слушателей, относящиеся к теме стратегии выживания, которые касаются в числе прочих:

- семейного уклада, традиций, основанных на базе стратегии выживания
- битвы желаний в отношениях в условиях стратегии выживания
- эволюции сознания в сторону выхода из «выживательной» стратегии и переходу к доверию

и другие вопросы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qOMWkxkB7C8

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