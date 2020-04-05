По ком звонит Бубенчик. ООН требует отменить амнистию майдановцев.

Страна.ua – интернет-газета о жизни простых и непростых людей в Украине и за ее пределами. Мы выбираем из всего массива информации ту, которая действительно важна. Пытаемся не только пересказать факты, но и понять суть событий. Мы следим за властью, осуществляя экспертизу ее деятельности. Мы ценим и развиваем журналистику высокого жанра – репортажи, расследования, истории. Главный редактор интернет-газеты "Страна.ua" Игорь Гужва.

Источник: https://youtu.be/POlYOIHQzIk