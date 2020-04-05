Плата за глупость. К чему привела нас слепая “вера в науку”
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров рассказывает о неочевидных фактах, которые необходимо начать учитывать, чтобы сохранить устойчивость нашей среды. Какие данные убедительно доказывают, что мы очень многого ещё не знаем о МикроМире, который кажется нам давно освоенным.
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#ДеньТВ #Гундаров #наука #будущее
Не вера в вирусы должна быть, а знания и РАЗУМ. Конечно, применены технологии социальной инженерии Т а в и с т о к с к и х институтов. Психическая атака.
Раньше никаких вирусов не было. И до 1892 такой науки как вирусология не было впомине. В 20 веке вся наука была подчинена методичкам МП. Всё сочиняли в середине 20 века и позже.
“История вирусологии
Вирусные болезни, такие как оспа, полиомиелит, желтая лихорадка, пестролистность тюльпанов известны с давних времен, однако о причинах, их вызывающих долгое время никто ничего не знал. В конце XIX столетия, когда удалось установить микробную природу ряда инфекционных заболеваний, патологи пришли к заключению, что многие из распространенных болезней человека, животных и растений нельзя объяснить заражением бактериями.
Открытие вирусов связано с именами Д.И.Ивановского и М.Бейеринка. В 1892 г. Д.И.Ивановский показал, что заболевание табака – табачная мозаика – может быть перенесено от больных растений к здоровым, если их заразить соком больных растений, предварительно пропущенным через специальный фильтр, задерживающий бактерии. В 1898 году М.Бейеринк подтвердил данные Д.И.Ивановского и сформулировал мысль о том, что заболевание вызывается не бактерией, а принципиально новым, отличным от бактерий, инфекционным агентом. Он назвал его contagium vivum fluidum – живое жидкое заразное начало. В то время для обозначения инфекционного начала любой болезни употребляли термин «virus» – от латинского слова «яд», «ядовитое начало». Сontagium vivum fluidum стали называть фильтрующимся вирусом, а позже – просто «вирусом». В том же, 1898 году Ф.Лефлер и П.Фрошш показали, что через бактериальные фильтры проходит возбудитель ящура крупного рогатого скота. Вскоре после этого было установлено, что и другие болезни животных, растений, бактерий и грибов вызываются подобными агентами. В 1911 году П.Раус открыл вирус, вызывающий опухоли у кур. В 1915 году Ф.Туорт, а в 1917 году Ф.Д’Эрель независимо друг от друга открыли бактериофаги – вирусы, разрушающие бактерии.
Природа этих возбудителей болезней, оставалась непонятной более 30 лет – до начала 30-х годов. Это объяснялось тем, что к вирусам нельзя было применить традиционные микробиологические методы исследования: вирусы, как правило, не видны в световой микроскоп и не растут на искусственных питательных средах.”
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132:article
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Ключевое слово – “яд” (продукты жизнедеятельности микробов подавляют защитные силы организма). Растут микробы только на омертвевших биологических тканях.
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“Сапрофитные и патогенные микробы
По характеру взаимоотношений с растительным и животным миром микробы подразделяются на две группы: сапрофитов и паразитов.
К сапрофитным относятся микроорганизмы, преимущественно обитающие на мертвых субстратах. Они не вызывают заболеваний человека, животных и растений. Сапрофиты широко распространены в природе. Многие микробы приспособились к паразитическому образу жизни и обладают способностью вызывать инфекционные болезни животных и растений. Эти болезнетворные микробы называются патогенными.
Патогенность является видовым признаком болезнетворных микробов. Каждый вид микроба способен вызывать определенное инфекционное заболевание. Например, туберкулезная палочка вызывает туберкулез, сибиреязвенная – сибирскую язву. Однако отдельные штаммы одного и того же патогенного вида микробов обладают различным по силе болезнетворным действием. Степень болезнетворное™ микроба, активность его внедрения в организм, интенсивность размножения, способность вырабатывать- различные ядовитые вещества, подавляющие защитные силы организма, принято называть вирулентностью. Мерой вирулентности является минимальное количество микробных клеток, при введении которых в организм наступает смертельное заболевание.
При этом говорят о высокой и низкой вирулентности и авирулентности тех или других представителей одного и того же вида. И зависимости от условий внешней среды вирулентность патогенных микробов может усиливаться, ослабевать и совсем исчезать.
Можно искусственно изменять вирулентные свойства микробов в желательную сторону, что имеет большое практическое значение. На этом основано получение живых с ослабленной вирулентностью микробов или живых вакцин, которые успешно используют для предупреждения инфекционных болезней.
Наряду с патогенными существует сравнительно большая группа микроорганизмов, получивших название условнопатогенных . При нормальных условиях жизни животного эти микробы не вызывают заболевания, то есть являются сапрофитами; однако при ослаблении организма вследствие недоеданий, переутомления, перегреваний, переохлаждения, интоксикации они становятся способными вызывать заболевание и приобретают высокую вирулентность. Так, условнопатогенная кишечная палочка может вызывать у новорожденного молодняка тяжелое заболевание белый понос.”
https://www.petshealth.ru/pets/veterinar/obsh-veterinariya/saprophitnie.php
Часто в текстах про микробы, болезни, ими вызванные, само название сапрофита заменяется вымышленным названием вируса. Но, когда речь идёт про лечение, применяются как препараты против вирусов, так и антибиотики от попутно присоединяемой бактериальной инфекции (например, в ветеринарии https://www.petshealth.ru/pets/veterinar/sovety-veterinarov/virusnyj-jenterit.php). По сути применяются антимикробные средства и бактериофаги.
Можно нагуглить: Почему всё, что вы знаете о вирусах, неверно
Владимир Жухрай о прививках и о силе рекламы 12:18 «Ц Р У говорило: мы можем сделать рекламу телеграфному столбу. И люди будут верить со временем, что для того, чтоб в мире не было оспы, надо прививать прививку. Вот так цинично и так здорово. Они так вот работают!»
«05 Беседа, ответы на вопросы» https://www.youtube.com/watch?v=H51eWtju16o