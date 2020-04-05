Плата за глупость. К чему привела нас слепая “вера в науку”

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров рассказывает о неочевидных фактах, которые необходимо начать учитывать, чтобы сохранить устойчивость нашей среды. Какие данные убедительно доказывают, что мы очень многого ещё не знаем о МикроМире, который кажется нам давно освоенным.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zoHf34TJQV8