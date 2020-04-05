Главная » Видео, История, Славяне, События прошлого, Творчество

Лена Катина – Югославия.

19:15. 5 апреля 2020 152 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Помнить что было, чтобы не допустить того, что может случиться. 

Источник: https://youtu.be/jGxRzx5DNLw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Медведев и Путин продали Сибирь и Дальний Восток Китаю
Русские должны сорвать сделку века - продажу Путиным и Медведевым Дальнего Востока и Сибири Китаю. Единственными возможными союзниками русских в предотвращении этой "сделки века" Медведева-Путина с Китаем являются США, страны НАТО и, возможно, Япония, не ...
"Живи, Сербия!"
"Песочная" история Сербии от Ксении Симоновой. Как всегда отличная работа.Источник: colonelcassad.livejournal.com
О всепропальщихах
Цитаты о всепропальщиках. Текст цитат: Я ненавижу умы, всегда и всем недовольные и угрюмые, — они проходят мимо радостей жизни и цепляются лишь за несчастья, питаясь ими одними; они похожи на мух, которые не могут держаться на гладких и скользких телах и ...
Живая и мертвая вода, бессмертие. Мифы и реальность.
В русских сказках упоминается большое количество «чудодейственных» средств. К ним, в частности, относятся: живая вода, способная воскресить мертвого, «молодильные» яблоки, позволяющие старикам вернуться в дни своей юности, чаны с кипящей водой, также ...
Пить можно всем, но Знать Лишь Только.......
Широким массам сегодня неизвестны подлинные знания об алкоголе. Основные факты из своей широкоизвестной лекции Жданов Владимир Георгиевич изложил в цикле телепередач для местного телевидения одного из городов России. Студийная запись этих передач ...
Информационное оружие
Сегодня мне хотелось бы немного подробнее поговорить об информационном оружии. Не претендуя на абсолютную истину, поделюсь своими наблюдениями и выскажу свой взгляд на этот вопрос. Для многих читателей этого сайта не секрет, что положение в мире ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)